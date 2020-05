Mollis GL

«Ich habe alles verloren, was ich besitze»

Ein Brand hat das Berggasthaus Fronalpstock stark beschädigt. Der Besitzer verlor sein ganzes Hab und Gut. Aufgeben will er aber nicht.

Am frühen Samstagmorgen ist im Berggasthaus Fronalpstock oberhalb von Mollis ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand trotz erschwerten Löscharbeiten im Verlaufe des Tages unter Kontrolle bringen . Das Berggasthaus wurde stark beschädigt und ist nun eine Brandruine.

Der Besitzer Christian Drescher war zum Brandzeitpunkt nicht im Haus. Er hat durch die Feuerwehr davon erfahren. Drescher sagt: «Ein Feuerwehrmann, den ich kenne, hat mich am Samstagmorgen angerufen und gesagt, das Haus stehe in Vollbrand. Zuerst dachte ich, er macht einen Spass mit mir.» Rasch habe er aber gemerkt, dass es kein Spass ist. Sofort habe er sich auf den Weg zu seinem Haus gemacht.

Schock noch nicht verdaut

Am Sonntag kann Drescher noch nicht glauben, dass sein Berggasthaus abgebrannt ist. Er sagt: «Ich funktioniere zwar, aber fühle mich leer und bin mit den Gedanken abwesend. Durch den Brand habe ich alles verloren, was ich besitze.» Sein ganzes Hab und Gut sei im Haus gewesen. Kleider besitze er nur noch die, die er gerade trage.

Zerstört worden sind auch diverse Kunstobjekte. Darunter sind über 250 Jahre alte Tische, alte Tresore und eine Gefängnistüre von einem Gefangenenschiff. «Ich habe all diese Sachen weltweit ersteigert und in das Haus auf der Alp bringen lassen. Es sind alles Unikate», so der Besitzer des Berggasthauses. Er schätzt den Wert auf mehrere 100'000 Franken. Die Freude über jedes ersteigerte Objekt sei gross gewesen, nun seien alle zerstört.