Beatrice Egli spricht über Hass im Netz

Darum gehts Beatrice Egli ist eine Frohnatur und verbreitet mit ihrer Musik stets gute Laune.

Auf ihrem neuen Album singt die Schwyzerin nun aber über Mobbing und Bodyshaming.

Wie sie mit dem Hass im Netz umgeht, verriet die 33-Jährige nun im Interview mit der «Gala».

Positive Ausstrahlung und stets ein Lächeln im Gesicht – so kennt man Beatrice Egli. Die Schwyzerin ist eine Garantie für gute Laune und Spass. Auf ihrem neuen Album «Alles was du brauchst» schlägt die 33-Jährige nun aber ernstere Töne an und thematisiert musikalisch die Schattenseiten ihrer medialen Präsenz.

«Auch ich musste da durchgehen, habe am eigenen Leib diese Hasskommentare als junge Frau erfahren. Aber ich habe daraus viel Kraft gezogen», erzählt Beatrice nun im Interview mit der «Gala». «Diese möchte ich weitergeben an junge Mädchen – egal in welcher Lebensphase sie gerade sind.» Vor allem Kritik an ihrem Körper musste die Sängerin häufig über sich ergehen lassen. «Natürlich bekomme ich dann auch mal Kommentare wie: ‹Das Kleid sitzt aber unvorteilhaft.›»

Zweifel, Gedanken und Erfahrungen

Mittlerweile gibt es für sie aber «kein vorteilhaft» mehr, weil es «keinen Nachteil» gäbe. Heute habe sie «eine tolle Beziehung zu mir selbst und meinem Körper.» Dennoch gibt es auch im Leben der bekannten Frohnatur mal schlechte Tage, an denen sie Selbstzweifel plagen. «Es gibt Tage, da muss ich mich auch selbst bestärken.» Und auch die Geschehnisse im letzten Jahr gehen nicht spurlos an Beatrice Egli vorbei. «Es gab während der Pandemie Berichte, dass die häusliche Gewalt während des Lockdowns stark zugenommen hätte. Das hat mich sehr stark belastet.»

In «Alles was du brauchst» verarbeitet sie ihre Eindrücke, weshalb das Album wohl auch ihr persönlichstes überhaupt ist – und zwar «auf allen Ebenen». «Stark in den Aussagen, stark von der Motivation und stark in den Messages», so die gebürtige Schwyzerin gegenüber dem deutschen Magazin. «Das war mir sehr wichtig, weil ich mir meiner Öffentlichkeit viel bewusster geworden bin und bewusster nutzen möchte, um unschöne Themen anzusprechen.»