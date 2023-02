Das sagt Marco Odermatt zu seiner Goldmedaille in der Abfahrt

Marco Odermatt spricht mit 20 Minuten über seine Gold-Fahrt. 20 Minuten

Darum gehts Marco Odermatt hat WM-Gold gewonnen.

Der Schweizer Ski-Star liefert in der Abfahrt ab und ist extrem emotional.

Solche Emotionen hätte er noch nie gehabt, so Odermatt.

Mit einer Fabelfahrt gewann Marco Odermatt in der Abfahrt, der Königsdiziplin, seine erste WM-Medaille – und seine erste Abfahrt auf höchster Stufe. Die Erleichterung war bereits kurz nach der Zieldurchfahrt spürbar. Mit einem lauten Jubelschrei wandte sich der 25-Jährige an die zahlreichen Schweizer Fans und an die TV-Kameras in der Zielarena.

Doch warum war die Erleichterung so gross? Odermatt konnte es im Gespräch mit 20 Minuten nicht erklären. «Ich weiss es auch nicht, es war einfach speziell.» Enttäuschende Ergebnisse wie der vierte Platz im Super-G würden solche Tage noch schöner machen. «Es ist, glaube ich, die beste Antwort, die man geben kann.» So einen Jubelschrei habe er noch nie herausgelassen.

Kilde-Fahrt spannt Odermatt auf die Folter

Ein zweites Peking, wo er trotz Favoritenrolle bis zum letzten Rennen auf die Medaille warten musste, konnte Odermatt so verhindern. Wohl auch deshalb war die Wartezeit in der Leaderbox noch viel extremer als sonst. Die Fahrt von Saisondominator und Rivale Aleksander Kilde hätte ihn nochmals auf die Folter gespannt. «Ich habe gezittert am ganzen Körper, das habe ich noch nie gehabt», gesteht der frisch gebackene Weltmeister.

Von Konkurrent – und Kollege – Kilde gab es dann auch Lob für den Schweizer. «Marco Odermatt, was für ein Skifahrer. Unglaublich», so der Silbermedaillengewinner aus Norwegen gegenüber SRF. «Ich habe seine Fahrt gesehen. Das hat mich noch mehr motiviert, aber ich war nicht gut genug», sagt Kilde. «Die Zweikämpfe mit Odermatt sind einfach toll. Wir finden uns sympathisch und es ist immer ein Vergnügen und zaubert mir ein Lächeln auf mein Gesicht. Ich hoffe es wird so für den Rest meiner Karriere bleiben», erklärte der Norweger weiter.

Die Odermatt Gold-Fahrt zum Geniessen. SRF

Dass es für Odermatt nach der Super-G-Enttäuschung nicht leicht war, bestätigt auch Teamkollege Justin Murisier. «Nach dem vierten Platz im Super-G wollte er Gold.» Es sei genau die gleiche Situation wie in Peking gewesen mit dem Druck. «Er zeigt einfach, wie stark er ist und das ist schön zu sehen», so Murisier.

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann spricht gegenüber 20 Minuten aber nicht von einem Stein, der von Odermatts Herzen gefallen sei. «Er muss ja niemand mehr beweisen. Es ist eher ein Stein mehr im Gesamtbild, also ein Picasso. Ich bin sicher, es ist nicht das letzte WM-Gold sein wird, dass er sich und der Schweiz beschert.»

