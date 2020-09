Frag Lilli«Ich habe Angst, mich mit HPV anzustecken – wie schütze ich mich?»

Eine 16-Jährige hat Angst, dass sie sich beim Sex mit ihrem Freund mit HPV ansteckt. Sie fragt sich, wie sie sich am besten davor schützen kann. Frag Lilli weiss Rat.

Ich (w, 16) habe Angst, mich mit HPV anzustecken, wenn ich bald zum ersten Mal Sex habe. Ich will keinen Krebs bekommen. Wie kann ich mich davor schützen?

Eine Infektion mit HPV (Humane Papillomaviren) ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Schätzungsweise 70 bis 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen stecken sich im Lauf ihres Lebens mit HPV an. Die Viren werden am häufigsten beim Geschlechtsverkehr, Oralsex und Analsex übertragen.

Eine Ansteckung ist also sehr häufig. Die meisten Menschen, die sexuell aktiv sind, kommen irgendwann mit HP-Viren in Berührung. Häufig wehrt das eigene Immunsystem die HP-Viren erfolgreich ab. Es können aber auch Genitalwarzen oder Gebärmutterhalskrebs auftreten. Vor diesen zwei Folgen von HPV-Infektionen schützt eine Impfung.

Mehrere Impfungen zum vollständigen Schutz nötig

Du schreibst, dass du bald zum ersten Mal Sex haben wirst. Deshalb ist für dich sicher auch wichtig, ab wann die Impfung dich schützt. Bis zum vollständigen Impfschutz bekommst du mehrere Impfungen. Mit der ersten HPV-Impfung beginnt die Immunisierung gegen die Viren-Typen, die in der Impfung enthalten sind. Immunisierung heisst: Du bist unempfindlich gegen diese Viren. Mit der zweiten Impfung hast du bereits einen guten Schutz und mit der dritten Impfung hast du den vollen Schutz. Die dritte Impfung dient vor allem der Langzeitimmunisierung.

Falls ihr nicht warten wollt bis zur zweiten oder dritten Impfung, verwendet ein Kondom. Das

Kondom schützt dich auch vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) und ebenfalls vor

einer Schwangerschaft. Ihr könntet auch bis zur zweiten Impfung Petting machen. So lernt ihr euch

gegenseitig in der sexuellen Erregung kennen. Und ihr könnt entdecken, was euch gefällt