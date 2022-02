Russischer Einmarsch – «Ich habe Angst» – so reagieren die ukrainischen Sport-Stars

Champions-League-Final muss weg

Die europäische Fussball-Union sollte Russland den Champions-League-Final in St. Petersburg entziehen und die Kooperation mit Hauptsponsor Gazprom beenden. Dies forderten Mitglieder des Europaparlaments in Strassburg in einem am Dienstag veröffentlichten offenen Brief an die Uefa und ihren Präsidenten Aleksander Ceferin. Die Zeiten, in denen man die Situation nur kontinuierlich beobachte, seien vorbei. «Die Uefa muss jetzt handeln», wird in dem Schreiben betont. «Wir fordern Sie auf, St. Petersburg und andere russische Städte nicht länger als Austragungsorte für internationale Fussballwettbewerbe in Betracht zu ziehen», hiess es in dem Statement. Die Uefa wird sich am Freitag treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. (dpa)