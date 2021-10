Angst vor Autofahren: Mit diesen Tipps wirst du sicher im Verkehr

«Ich habe mit 19 meinen Führerschein gemacht. Ich war nie eine gute Autofahrerin und musste dreimal an die Prüfung. Irgendwie hats dann doch geklappt. Danach bin ich in die Stadt in eine WG gezogen, ein eigenes Auto hatte ich nie. Jetzt bin ich 26, mir fehlt die Übung und wenn ich mir nur vorstelle, eine Autobahneinfahrt nehmen zu müssen, wird mir schlecht. Ich will, dass ich einfach losfahren kann, zum Beispiel in den Ferien mit einem Mietauto, oder wenn Freunde auf mich angewiesen sind. Ich denke mir ständig, was am Steuer alles schief laufen könnte. Hast du einen Tipp für mich gegen diese Angst?» – Mattea (26)