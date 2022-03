Ask me Anything - «Ich habe Angst vor der Fahrprüfung!»

Leos* (19) Frage an die Community:

«Ich habe unfassbare Angst vor der Fahrprüfung. Ich bin schon einmal durchgefallen und will auf keinen Fall zum Idiotentest. Ich weiss aber nicht, was ich tun kann… Ich habe schon so viele Fahrstunden hinter mir, bin auch schon mit meinen Eltern gefahren, doch es scheint alles nicht zu helfen. Ich werde einfach zu nervös. Was kann ich tun, um mich im Auto und generell auf der Strasse sicherer zu fühlen?»