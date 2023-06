Rupperswil AG: «Ich habe Angst vor Schlangen» – Ringelnatter überrascht Frau (56)

Der Schock, als Madeleine Staub (56) am Hauseingang eine Barren-Ringelnatter entdeckt hat, war gross. Solche Sichtungen sind in der Schweiz nicht selten.

Für die 56-Jährige war dies ein Schock.

Wie der Reptilienexperte Basil von Ah sagt, mögen Barren-Ringelnatter warme Oberflächen wie Terassenplatten.

Das ist passiert

«So etwas ist mir noch nie passiert», so Madeleine Staub (56) aus Rupperswil. Am letzten Donnerstagabend hat Staub in ihrem Blumenbeet eine aussergewöhnliche Entdeckung gemacht. Schön versteckt unter den Blumen hat es sich eine Barren-Ringelnatter bequem gemacht. «Ich habe gerade einen Freund zur Tür gebracht, als er zu mir meinte, dass dort eine Schlange ist», so Staub.

Für die 56-Jährige ein unheimlicher Anblick. «Ich habe mich so erschrocken. Ausgerechnet mir musste das passieren – ich habe Angst vor Schlangen. » Staub entschied sich aufgrund der Schlange, die Polizei zu kontaktieren. Am Telefon riet ihr ein Polizist, die Augen der Schlange genauer anzuschauen, um ausschliessen zu können, dass es sich um eine Giftschlange handelt. «Das getraute ich mich aber nicht. Deshalb bat ich meine Nachbarin um Hilfe.» Mit einem Stock versuchte die zur Hilfe geeilte Nachbarin, die Schlange in einen Eimer zu bugsieren. «Das war aber schwieriger als gedacht, denn die Schlange zog sich in den Eingangsbereich zurück.»

Doch die Aktion gelang: Mit Schlange im Eimer fuhren die beiden Frauen zur nahegelegen Aare, um das Reptil dort wieder freizulassen. Dass eine Barren-Ringelnatter der Nachbarschaft einen Besuch abstattet, ist für Staub nichts Neues. «Bei meiner Nachbarin hat sich eine Schlange über zwei Jahre eingenistet.» Seit einer Woche ist das Tier bei der Nachbarin nicht mehr gesichtet worden. «Es kann gut sein, dass es sich um die gleiche Schlange handelt», so Staub.

Das sagt die Polizei

«Dies ist eine Barren-Ringelnatter oder auch natrix helvetica genannt. Wie der lateinische Name schon verrät, handelt es sich hierbei um eine einheimische und geschützte Schlange aus der Schweiz», sagt Carmen Surber von der Kantonspolizei Zürich. Angst müsse man vor ihr nicht haben, da sie harmlos und ungiftig ist.«Vor allem in den wärmeren Jahreszeiten, ist es nicht unüblich, dass solche Schlangen gesichtet werden, denn Oberflächen wie warme Steine oder Terrassen ziehen die Schlangen an.»

Das sagt der Reptilienexperte

Jemand, der sich mit Reptilien auskennt, ist Basil von Ah, Kurator der Abteilung Vögel im Zoo Zürich. «Es ist nicht selten, dass man eine Barren-Ringelnatter antrifft», sagt der Experte. Wie oft in der Schweiz eine Schlange angetroffen wird, hängt aber laut von Ah auch stark von der Umgebung ab. So zieht die Nähe zum Wasser, Kleinstrukturen wie Asthaufen und warme Oberflächen wie beispielsweise Terrassenplatten Ringelnattern an. «Was aber immer wieder auffällt ist, dass wenn viele Katzen in einer Ortschaft leben, kaum Schlangen oder andere Reptilien anzutreffen sind», so von Ah.

Doch was, wenn man eine Ringelnatter antrifft? Laut dem Experten sollte man das Tier vor allem nicht bedrängen. «Als Faustregel rate ich mindestens eine Körperlänge Abstand zum Tier zu wahren», so von Ah. Schlangen seien grundsätzlich immer darauf aus, die Flucht vor dem Mensch zu ergreifen. . «Im Video sieht man ebenfalls, dass die Schlange nach einem Schlupfloch sucht und fliehen will. Sie macht aber keine Anzeichen darauf, anzugreifen oder zu beissen.» Fühle sich eine Barren-Ringelnatter bedroht, dann stelle sie sich höchstens tot und setze dabei ein Sekret frei. «Mehr als stark stinken tut dies aber nicht.»

