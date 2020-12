1 / 4 Um die Intensivstationen nicht zu überlasten, verschieben Spitäler nicht dringende Operationen. Foto: Getty Images Fine (39): «Mein grauer Star hätte operiert werden sollen. Aber die OP wurde schon drei Mal verschoben. Mein Augenlicht wird täglich schlechter.» Sabine (54): «Ich habe eine Bauchhernie von der Grösse eines Medizinballs. Meine OP wurde aufs kommende Jahr geschoben, aber wann genau, weiss ich nicht.»

Darum gehts Damit die Intensivstationen nicht überlastet werden, verschieben Spitäler Operationen.

OPs, die nicht dringend sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Drei Betroffene erzählen, wie sich das Warten für sie anfühlt.

Die zweite Welle bringt das Schweizer Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenze. Das Personal läuft seit Wochen am Limit ; Ärzte und Pflegepersonal berichten von Überarbeitung, Tränen, Burn-outs. A uch die Bettenzahl i n den Intensivstationen i st beschränkt. Um die Plätze für Covid-19-Patienten freizuhalten, werden andere Operationen verschoben. Für die Betroffenen ist das schwierig : Sie haben Schmerzen oder massive gesundheitliche Einschränkungen und wissen nicht, ob sie noch Tage, Wochen oder Monate bis zu ihrem Eingriff warten müssen. Drei Personen erzählen, wie sie mit der Warterei umgehen.

Fine (39): «Nach Schlägen ins Gesicht drohe ich zu erblinden»

«I m Kiosk, wo ich arbeite, gab es vor einem Jahr einen Raubüberfall. D er Räu b er schlug mich ins Gesicht und traf meine Augen. Heute leide ich am grauen Star, also einer Trübung der Augenlinse. Die Ärzte gehen davon aus, dass er durch die Schläge und den Stress danach ausgelöst wurde. Eigentlich hätte ich bereits im März operiert werden sollen. Aber dann kam Corona. Ein zweiter Termin konnte im Sommer nicht stattfinden. Da wurde mir gesagt, der Termin folg e im Dezember. Und jetzt wurde ich zum dritten Mal informiert, dass die OP auch diesen Monat nicht stattfinden kann – wegen Corona. Der Eingriff soll im neuen Jahr stattfinden. Arbeiten kann ich wegen der Krankheit nicht. Jetzt sitze ich zu Hause und warte. Und jeden Tag wird mein Augenlicht schlechter. Vor allem auf dem linken Auge sehe ich immer weniger. Ich habe echt Angst, dass ich auf diesem Auge erblinde. Aber ausser Tropfen verabreichen und regelmässig in die Kontrolle gehen kann ich nichts machen. Es ist wirklich eine sehr belastende Situation.»

Martin (27): «Drei Stunden vor dem Termin wurde die OP abgesagt»

«Ich habe eine Erkrankung, die mich sehr stark im alltäglichen Leben einschränkt. Meine Hauptschlagader m acht mir zu schaffen. Das führt dazu, dass ich seit zwei Jahren keinen Sport mehr treiben kann, unter Schwindel und Ohnmacht leide und sehr schnell erschöpft bin. Darum habe ich mich sehr auf die OP gefreut. Sie war für Anfang Dezember geplant gewesen und hätte mir endlich Linderung verschaffen sollen. Drei Stunden vor dem E intritt r ief mich das Spital an und teilte mir mit, d ie OP werde verschoben, die Intensivstation sei voll. Man melde sich später für einen neuen Termin. Aber ich solle mich bereithalten, je nach Auslastung könne d er Eingriff in den kommenden Tagen jederzeit stattfinden. Das liegt nun über zwei Wochen zurück . Ich würde sofort auf meine OP verzichten, um einer Person das Bett auf der Intensivstation zu überlassen. Aber ich wär schon froh gewesen, wenn ich wenigstens zwölf Stunden vorher Bescheid bekommen hätte, dass die OP nicht stattfindet. In meinem beruflichen Umfeld wissen viele nicht, dass ich operiert werde. Ich habe diesen Monat extra so geplant, dass meine Abwesenheit nicht zu stark ins Gewicht fällt. In der aktuellen Situation hänge ich völlig in der Luft. Ich weiss nie, ob nicht doch noch ein Anruf kommt und ich ins Spital muss .»

Sabine (54): «Eingeweide von der Grösse eines Medizinballs stülpen sich aus meinem Bauch»

«Ich hatte vor einer Woche einen Termin, um eine Bauchhernie, also den Durchbruch von Eingeweide n aus meiner Bauchhöhle, zu operieren. An und für sich ist das keine grosse Sache, aber meine Hernie ist extrem gross. Sie hat die Grösse eines Medizinballs. Im November hatte ich noch ein Vorgespräch mit dem Chirurgen, da hiess es, die OP werde stattfinden. Doch kurz darauf wurde mir mitgeteilt, dass man die Operation verschieben müsse. An diesem Tag seien bereits zu viele OPs geplant. Als Ersatztermin wurde mir der 23. Dezember vorgeschlagen. Ich war zuerst unsicher, ob ich mich so kurz vor Weihnachten unters Messer legen soll. Doch bevor ich mich entschieden hatte, kam mir das Spital zuvor. Plötzlich war auch der 23. Dezember nicht mehr möglich, wegen Corona. Ich weiss nun überhaupt nicht, wann die sechsstündige OP durchgeführt werden kann. Die Dame erklärte mir am Telefon, wie ich mich ernähren und dass ich ja nichts Schweres heben soll e , um einen Darmverschluss zu vermeiden. Ich fand das speziell: d ie OP mit der Begründung ‹nicht dringend› zu verschieben, mir aber gleichzeitig zu erklären, wie ich einen Darmverschluss vermeiden soll und mir darzulegen, wie die Not-OP bei einem Verschluss aussehen würde. Ich habe mich nun entschlossen, dass ich die Hernie so oder so in einem anderen Spital operieren l asse . Die unfreiwillige Beden kzeit kam mir gerade recht.»