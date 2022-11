Breel Embolo hat «aus Respekt gegenüber Kamerun» nicht gejubelt

Auch wenn Yann Sommer nach dem 1:0 gegen Kamerun die offizielle «Man of the Match»-Trophäe mit ins Teamhotel nehmen durfte, war eigentlich Breel Embolo der Mann des Spiels im Al-Janoub Stadium. Mit seinem Treffer in der 48. Minute sorgte der Stürmer in einer knorzigen Partie doch noch für einen gelungenen Schweizer WM-Auftakt – ausgerechnet gegen jenes Land, in dem er vor 25 Jahren geboren wurde.