Murat Yakin im Exklusivinterview - «Ich habe bei der Nati eine richtig geile Truppe zur Verfügung»

Das Nati-Programm

Am Freitag um 11.30 Uhr gibt Murat Yakin sein Aufgebot für die nächsten beiden WM-Qualifikations-Spiele bekannt. Bereits am Montag rücken die Stars in Lausanne ins Hotel ein. Nach mehreren Trainingstagen wird es am Samstag, den 9. Oktober, ernst. Die Nati trifft um 20.45 Uhr im Stade de Genève auf Nordirland. Tickets für die Partie in Genf gibt es ab Freitag auf www.ticketmaster.ch. Weiter geht es für das Team von Murat Yakin am 12. Oktober in Vilnius. Dort spielt die Mannschaft gegen Litauen.