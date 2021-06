Vladimir Petkovic erklärt den Wechsel von Xherdan Shaqiri

Angesprochen auf die passive Phase findet auch Verteidiger Fabian Schär keine Erklärung. «Dass man an einer EM nicht 90 Minuten eine Mannschaft an die Wand spielen kann, ist klar», meint der Newcastle-Söldner. Trotzdem müsse man besser auf einen Gegentreffer reagieren können. «Wir merken das im Spiel natürlich, wenn wir plötzlich tiefer stehen», so Schär. «Wir müssen schauen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert.»