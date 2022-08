Kriegsverbrechen : «Ich habe bei Kiew Zivilisten exekutiert» – russischer Soldat gesteht

Die Kriegsverbrechen russischer Soldaten seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind in der Ukraine belegt. Nun meldet sich ein Täter öffentlich zu Wort.

An den russischen Kriegsverbrechen in den Vororten von Kiew diesen Frühling waren massgeblich Soldaten der 64. Motor­schützen­brigade beteiligt.

Zum Auftakt des Krieges gegen die Ukraine vor kaum einem halben Jahr besetzten russische Truppen die Region nördlich der Hauptstadt Kiew. Als sie sich Wochen später zurückzogen, offenbarte sich in den Kiewer Vororten ein Gemetzel an der Zivilbevölkerung.

Im «Massaker von Butscha» starben ukrainischen Angaben zufolge 400 Menschen. Auch in Siedlungen wie Borodjanka, Gostomel, Andrijiwka plünderten und töteten russische Soldaten während der mehrwöchigen Besatzung.

«Ich habe Zivilisten exekutiert»

Daniil Andrejewitsch Frolkin von der 64. Brigade hat nun in russischen Exil-Medien ein aufsehenerregendes Geständnis abgelegt: «Ich habe Zivilisten exekutiert, Bürger bestohlen, deren Telefone beschlagnahmt», sagte er den Journalisten des russischen Investigativportals «iStories» (siehe Box).

Im Vorort Andrijiwka habe der Befehlshaber seiner Einheit den Befehl zur Tötung von Zivilisten gegeben, so Frolkin und appellierte, diese zur Rechenschaft zu ziehen: «Ich möchte dazu aufrufen, unsere Befehlshaber zu bestrafen», so der Brigadist und nannte anschliessend mehrere Namen.

Mittlerweile in der Nähe von China

Mittlerweile befindet sich Frolkin offenbar in der Region um Chabarowsk in der Nähe der Grenze zu China, von wo aus er seine Entlassung aus dem Dienst beantragt hatte. Mit seinem Geständnis wolle er «seine Jungs» schützen, die wieder an die Front nach Cherson geschickt werden sollen, sagt er.