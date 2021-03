Der Sexpert-Tipp

Jeder Mensch ist anders und keine Maschine, es gibt also keinen Grund, sich für irgendwas zu schämen. Es gibt Männer, die kommen sehr schnell und andere nur schwer zum Orgasmus. Wichtig ist, dass man miteinander redet. Sex ist lernbar und kein Leistungssport, bei dem man nur punkten muss. Wichtig ist auch, dass man sich selbst nicht unter Druck setzt: Es ist völlig normal, dass man nicht immer gleich schnell kommt.

Der Penis besteht nicht nur aus dem äusseren sichtbaren Teil, sondern er geht auch noch weit nach innen, deshalb wird er von der Beckenbodenmuskulatur gesteuert. Durch Nervosität spannt sich oft das Becken an, was den Orgasmus dann zusätzlich erschweren kann. Es ist wichtig, beim Sex im Becken beweglich zu bleiben und sich nicht zu versteifen. Rollende, lockere Bewegungen und eine tiefe, fliessende Bauchatmung sind dabei sehr förderlich. Die Stosstechnik, also das «Rammeln», ist kontraproduktiv.