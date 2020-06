Mike und die Bachelorette nach dem Finale

«Ich habe Chanelle gefragt, ob wir jetzt ein Paar sind»

Der «Bachelorette»-Gewinner 2020 heisst Mike. Ob er und Chanelle fix zusammen sind, verraten sie erst nächste Woche, sprechen aber jetzt schon übers Finale und die Zeit danach.

Die Erlösung

«Ich habe mich total in dich verliebt … Mike.» Mit diesen Worten erlöste Chanelle (24) am Montagabend einerseits sich selbst von der Ungewissheit, andererseits auch die beiden Finalisten Mike (25) und Giovanni (25). «Es war so schön, endlich die letzte Rose verschenken zu dürfen und die Jungs von der Last zu befreien», sagt die Bachelorette zu 20 Minuten.