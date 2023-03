«Ich habe CS-Aktien, kann ich Verluste von den Steuern abziehen?»

Georges fragt: Wenn ich im Kanton Baselland arbeite, aber in Frankreich lebe: Wo muss ich dann meine Steuern bezahlen? Ich möchte meine Steuern in der Schweiz zahlen.

Bettina Brägger: «Der Kanton Baselland und andere Kantone nahe der französischen Grenze haben ein spezielles Abkommen mit Frankreich. Dabei wird der Grenzgänger voll in Frankreich besteuert und es wird beim Lohn keine Quellensteuer abgezogen. Die Schweiz darf dann bei den französischen Behörden 4,5 Prozent des Bruttolohns als Vergütung verlangen.»

Stanislava Wandfluh: «Es kommt stark auf die Umstände an. Im internationalen Verhältnis gilt der Grundsatz, wonach das Erwerbseinkommen am Arbeitsort zu versteuern ist. Es gibt jedoch Ausnahmen und Sonderregelungen. Deshalb wäre in diesem Fall das Doppelbesteuerungsabkommen, welches die Schweiz mit Frankreich abgeschlossen hat, zu konsultieren. Eine Wahl besteht hingegen nicht.»