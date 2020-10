Mond im Martinsloch«Ich habe daran gezweifelt, ob wir am richtigen Ort stehen»

Am Mittwochabend gab es in Elm GL ein seltenes Naturspektakel: Am selben Tag schienen die Sonne und der Mond durch die Lücke im Fels. Hunderte Menschen kamen dafür zum Martinsloch.

So sah das Mondspektakel am Abend aus. tenzmedia/Ferienregion Elm

Darum gehts In Elm GL gab es am Mittwoch ein seltenes Doppelereignis.

Am Morgen schien die Sonne durch das Martinsloch, am Abend der Mond.

Das passiert nur alle 19 Jahre.

Für das Naturspektakel wurde eine Wanderung organisiert.

Der Mittwoch, 30.09.2020, war ein spezieller Tag für die Ferienregion Elm. Ein Naturspektakel beim Martinsloch an den Tschingelhörnern lockte zahlreiche Interessierte an. Die Sonne und der Mond waren am selben Tag im Loch im Fels zu sehen. Dieses Ereignis gibt es nur alle 19 Jahre. Eine Leser-Reporterin berichtet, dass die Leute von überall angereist sind, um das Spektakel mitzuerleben.

Die Leute waren begeistert

Am Abend gab es eine Wanderung zu einem Aussichtspunkt, um den Mondschein im Loch einzufangen. Beat Hürlimann, Geoguide für Unesco-Sardona und Organisator, sagt: «Wir waren etwa eine Stunde zu früh oben. Es waren über 100 Interessierte mit dabei.» Alle seien voller Erwartung raufgelaufen und schneller als gedacht, meint der 62-Jährige weiter. Oben angekommen, haben die Leute ihre Kameras aufgebaut, um das Ereignis festzuhalten. Um die Zeit zu überbrücken, informierte der Geoguide die Gruppe noch über die Geologie der Region. «Ein Turnverein hat mit Liedern für Unterhaltung gesorgt, die Stimmung war super», sagt Hürlimann.

Dann war es so weit. Von 20.50 bis 20.53 Uhr sei der Mond im Martinsloch zu sehen gewesen. «Die Sicht war sehr schön, vielleicht sogar zu gut», meint er. 30 Sekunden vorher habe er noch daran gezweifelt, ob er die Gruppe an den richtigen Ort geführt hatte, so Hürlimann. «Da die Luft sehr trocken war, konnte man keinen Schimmer des Mondes erkennen. Als der Mond hinter der Bergkante verschwand, war es komplett dunkel.» Die Berechnungen der Geologen stimmten, denn der Mond sei anschliessend in seiner vollen Pracht im Loch zu sehen gewesen. «Es war super», sagt er. Das nächste Mal werde man dieses Doppelereignis erst in 19 Jahren wieder in Elm sehen können.

Schon am Morgen Handys gezückt

Am Mittwochmorgen waren schon viele Leute angereist. Die Anwesenden versammelten sich vor der Kirche in Elm. Vor dem ersten Spektakel des Tages wurden noch einige Dinge erzählt. Exakt um 9.32 Uhr schien dann die Sonne durch das Loch. «Die Leute blickten alle in Richtung Martinsloch und nahmen ihre Handys hervor», erzählte Sandra Lütschg (50), die auch vor Ort war.

So sah das Spektakel bei Tag aus. tenzmedia/Ferienregion Elm

Einige Leute seien sogar auf den Friedhof gegangen, um Fotos zu machen. «Das fand ich gar nicht in Ordnung», fügt sie hinzu. «Das Ereignis war sehr eindrücklich. Der Himmel war ganz milchig», so Lütschg.