Emily Ratajkowski zweifelt an ihrem Männergeschmack

Die Männerwelt scheint ihr derzeit ein Dorn im Auge zu sein. Seit ihrer Trennung von Schauspieler und Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (41) sorgte das Multitalent Emily Ratajkowski immer wieder für Schlagzeilen mit ihren Liebeleien. Doch so schnell sie beginnen, so enden sie auch, wie zuletzt mit dem Saturday-Night-Live-Star Pete Davidson (29) . «Ich habe das Gefühl, dass ich die schlimmsten Männer anziehe», erzählt die 31-Jährige dem Tiktok-Star Olivia Ponton (20), die zu Gast in der neuesten Folge ihres Podcasts «High Low» war.

«Manchmal denke ich: ‹Sch**** drauf›»

Die Zweifel an seinem Geschmack in Sachen Männer relativiert das Model im Verlauf des Gesprächs und verrät, was für eine Art Mann es sich an seiner Seite wünscht. «Manchmal denke ich: ‹Sch**** drauf.› Denn ich will einen selbstbewussten Mann. Ich will keinen übermässig selbstbewussten Mann, der etwas zu beweisen hat und versucht, es durch mich zu beweisen. Das ist nicht das, was ich will.»