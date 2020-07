«Ich habe das Vertrauen in die Regierung verloren»

Instagram-Post von Vucic

Am Donnerstag hat sich der serbische Präsident Aleksandar Vucic an die Bevölkerung gewandt. Während eines Flugs nach Paris postete er ein Video auf Instagram. Darin sagt er: «Liebe Bürger, ich verspreche Ihnen, dass wir trotz der gewalttätigen Hooligan-Angriffe, die uns alle schockieren, Frieden und Stabilität beibehalten können.» Vucic bittet die Menschen in Belgrad, Novi Sad und anderen Städten, sich nicht gegen die Schläger zu wehren. «Das werden wir als Staat tun. Wir werden dagegen vorgehen und wir werden gewinnen. Wir werden den Frieden in unserem Land aufrechterhalten. Kapitulation war nie eine Option. Ich fliege jetzt nach Paris, um für Serbien zu kämpfen. Wir sehen uns bald. Serbien wird gewinnen.»