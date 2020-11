Mir war schon früh klar, dass ich lesbisch sein muss. Zu dem Zeitpunkt, an dem sich meine Freundinnen angefangen haben für Jungs zu interessieren, war ich völlig fasziniert von meiner Nachbarin. Zum Glück sind meine Eltern da sehr aufgeschlossen, mein Coming-out war richtig easy: Ich habe gesagt «Mama, Papa, ich verliebe mich in Frauen». Beide haben eigentlich nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, dass das für sie keine Rolle spielt.

«Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten.»

Anfangs war mir das egal. Ist ja auch ein bisschen aufregend, wenn man sich «verstecken» muss und alles ein bisschen verboten ist. Aber irgendwann hat die Heimlichtuerei angefangen, an meinem Selbstbewusstsein zu nagen. Was, wenn Mona sich für mich schämt? Oder es doch nur eine Phase ist? Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten.

Wir waren dann an einem Freitag feiern, in einer Bar. Wir sassen etwas abseits, und ich bin jeweils die Drinks holen gegangen. Der Abend wurde länger, wir haben viel getrunken, und ich habe Mona erneut auf uns angesprochen und versucht zu erklären, warum mir das Versteckspiel unangenehm ist. Das ist fast in einen kleinen Streit ausgeartet, und ich bin wütend aufgestanden und zur Bar gestürmt.

«Die Kleine da? Die kenne ich!»

Ich habe mich dann, um mich ein wenig zu beruhigen, kurz an die Bar gesetzt. Ich bin normalerweise ein eher privater Mensch, aber eine Kombination aus Wut, Alkohol und den verständnisvollen Augen des Barkeepers hat dazu geführt, dass ich dem armen jungen Mann an der Bar mein Herz ausgeschüttet habe. Wie toll ich mein Date finde und wie sehr ich darunter leide, dass sie es irgendwie nicht offiziell machen wolle.

«Ab da wurde es sehr unangenehm»

Mona hat auch sehr schnell gemerkt, was hier passiert ist. Und sie war so richtig angepisst, hat mir unterstellt, dass ich sie zu einem Coming-out zwingen wollte und überhaupt, was natürlich so nicht stimmt. Für unsere noch sehr frische Beziehung war das der Todesstoss, wir sind danach getrennte Wege gegangen. Dafür gehört ihr Ex heute zu meinem engeren Freundeskreis.