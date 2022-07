Weil am Rhein (D): «Ich habe dem Husky das Leben gerettet und werde wie eine Täterin behandelt»

Um 17.15 Uhr sei sie aus dem Marktkauf in Weil am Rhein (D) gekommen, berichtet Miriam Tozzo. Die Ereignisse des vergangenen Mittwochs hat sie genau protokolliert. Neben ihrem Auto war auf einem Behindertenparkplatz ein VW Polo mit Zürcher Kennzeichen abgestellt. Darin erblickte die Leimentalerin einen hechelnden Husky-Welpen. Alle Fenster des Wagens waren geschlossen, die Aussentemperatur betrug 28 Grad.

Scheibe einschlagen in Notsituation zulässig

Die Polizei hielt später im Bericht fest, dass der Hund bei ihrem Eintreffen «wohlauf» gewesen sei, wie über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg zu erfahren war. Die Polizei traf aber auch erst um 18.30 Uhr am Ort des Geschehens ein. Gleichzeitig mit der Halterin des Autos und ihrem Freund. «Das Einzige, was die Halterin und die Polizei interessierte, war die eingeschlagene Scheibe», so Tozzo. Sie fühlt sich insbesondere von der Polizei nicht ernst genommen. «Ich habe dem Husky das Leben gerettet und werde wie eine Täterin behandelt», sagt sie.