Emmen LU: Rentner entdeckt Biber in Wohnquartier

Er scheuchte das Tier zurück in die Reuss. Als der Biber schon fast im Fluss war, hat Robert S. noch das Handy gezückt.

News-Scout Robert S. (69) hat in Emmen einen Biber durch sein Wohnquartier watscheln sehen.

Diese Katze verhält sich sonderbar, ging es Robert S. (69) aus Emmen am Freitagabend durch den Kopf. Er sah um circa 11.15 Uhr ein Büsi, das sich hinter einer kleinen Gartenmauer versteckte und ängstlich irgendwas auf der Quartierstrasse beobachtete. «Plötzlich entdeckte auch ich, was es war: ein Biber, der durch unser Wohnquartier watschelte.» Das Quartier befindet sich rund 100 Meter von der Reuss entfernt, die aktuell Hochwasser führt. Biber habe man mitten in der Wohnsiedlung allerdings noch nie gesehen, sagt Robert S.