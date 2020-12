Schiffbrüchiger Stuart Bee : «Ich habe den Frachter etwa 15 Minuten beobachtet»

Der Mann, der nach einer 48-Stunden-Odyssee auf dem Meer vor der Küste Floridas von einem Frachter entdeckt wurde, hat wieder festen Boden unter den Füssen. Jetzt erzählt er, was passiert ist.

1 / 4 Dieses Bild bot sich der Crew der Angeles, als sie Stuart Bee in den Weiten des Meeres entdeckte. Foto: Twitter/USCGSoutheast Bees Boot war rund 140 Kilometer vor der Küste Floridas gekentert. Foto: Twitter/USCGSoutheast Die Erleichterung bei seiner Rettung ist dem Mann anzusehen. Foto: Twitter/USCG Southeast

Darum gehts Stuart Bees Boot sank vor der Küste Floridas. Es gelang ihm aber, sich am Rumpf festzuklammern.

Er hatte grosses Glück, als ihn ein Frachter entdeckte.

Jetzt hat er wieder Boden unter den Füssen und erzählt, was passiert ist.

«Es war ernst. Ich dachte, das war es jetzt», sagt Stuart Bee. Der 62-Jährige ist nach seiner Odyssee auf dem Meer im Hafen von Wilmington, Delaware, angekommen. Bevor er nach Philadelphia weiterreiste, wo ihn seine Nichte abholt, stellte er sich den Fragen der US-Presse.

Bee war am Freitag mit seiner Sea Ray von Port Canaveral, Florida, in See gestochen. Gut 140 Kilometer von der Küste entfernt kenterte das Boot. «Am Samstag hatte ich einige mechanische Probleme», erklärt Bee jetzt. «Später, gegen Mitternacht, habe ich mich mit den Sternen beschäftigt und bin eingeschlafen. Plötzlich drang Wasser ein.» Er habe nur noch zum Bug des Schiffes fliehen können. Dort blieb er, während dieses langsam, aber nicht vollständig sank. Schliesslich konnte Bee sich nur noch am Rumpf festklammern, unterstützt von ein paar Schwimmkissen. «Da war nur Meer», sagt er.

Er habe mehrfach, aber erfolglos versucht, in sein Schiff zu tauchen und etwas zu finden, womit er auf sich aufmerksam machen konnte. Am Sonntag aber entdeckte er am Horizont den Frachter Angeles, der von Honduras auf dem Weg in die USA war.

«Habe den Frachter etwa 15 Minuten beobachtet»

«Ich habe den Frachter etwa 15 Minuten beobachtet und dann begriffen, dass er in meine Richtung steuert.» Er habe sein T-Shirt ausgezogen, sei auf den Rumpf geklettert und habe rund 45 Minuten gewinkt. «Die Crew war superhappy, dass sie mich entdeckt hatten – und ich fühlte nach all der Angst nur noch Erleichterung und Ruhe. Es sollte doch nicht schlecht enden.»

Die Crew sei grossartig gewesen, so Bee. «Sie gaben mir die ganze Zeit zu essen.» So gut gefiel es Bee an Bord des Frachters, dass er das Angebot der Küstenwache ablehnte, mit ihr direkt nach Florida zurückzukehren. Stattdessen landete er über tausend Kilometer entfernt in Delaware.