Kollegin brutal gequält

«Ich habe den grössten Fehler in meinem Leben gemacht»

Vier Frauen sollen eine heute 21-Jährige brutal gequält und sexuell genötigt haben. Vor Gericht entschuldigten sie sich. Ihre Verteidiger fordern einen Freispruch und milde Strafen.

Eine ganze Nacht lang eine Kollegin gequält und sexuell misshandelt – deshalb stehen vier Frauen mit kosovarischen Wurzeln vor dem Bezirksgericht Bülach. Am dritten Prozesstag kamen die Verteidiger zu Wort. Für Überraschung sorgte der geforderte Freispruch für die 25-jährige Hauptbeschuldigte. Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von 56 Monaten sowie einen siebenjährigen Landesverweis gefordert.

«Sofort aufgehört, als sie Schmerzen hatte»

Der Hauptvorwurf, dass die Pflegeassistentin ihr den Dildo in den After gestossen habe, sei mit Wissen und Zustimmung des Opfers geschehen. «Meine Mandantin hat sofort aufgehört, als sie Schmerzen hatte.» Die ärztliche Untersuchung am folgenden Nachmittag habe keine Hinweise auf körperliche Züchtigungen ergeben.