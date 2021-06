Willow Smith - «Ich habe den Hass aus erster Hand mitbekommen»

Während Willow mit ihren jüngsten Singles «Lipstick» und «Transparent Soul» ihre Pop-Punk-Ära einleitet, wird sie auch an die Widrigkeiten erinnert, denen ihre Mutter in der gleichen Musik-Community ausgesetzt war. «Ich habe den Hass aus erster Hand mitbekommen», sagt sie. «Es war total beängstigend für mich, und ich denke, das habe ich verinnerlicht».

Man lässt sich nicht mehr herumschubsen

Wann immer Smith heute Angst und Unsicherheit etwa bei ihrer Musik verspürt, denke sie an die Haltung ihrer Mutter angesichts der physischen Gefahr. «Ich denke schon, dass sie Angst hatte, doch sie hat mir auch gezeigt, was es heisst, eine Frau zu sein». Man lasse sich nicht einfach herumschubsen oder von den Vorurteilen der Leute fertigmachen. Daher: «Ich will in mich gehen und etwas Neues ausprobieren. Ganz unabhängig davon, wie unsicher ich bin».