Kater Kito, der in seiner Nachbarschaft in einer St. Galler Wohnsiedlung für Aufregung sorgt, hat dies auch in den Kommentaren getan. «20 Minuten» hatte berichtet, wie gegen das Tier sogar Unterschriften gesammelt wurden. In den Kommentaren berichten zahlreiche Leser von anderen Bengalkatzen, die ebenfalls ziemlich wild seien. «Unser Nachbar hat sich auch zwei Bengalkatzen zugelegt, und eine der beiden ist extrem dominant. Dies führte so weit, dass unsere Freigänger nicht mehr ins Freie wollten», schreibt etwa ein Leser. «Wir haben in Zürich dieselben Probleme. Mit dem Unterschied, dass die Verwaltung nicht reagiert. Stress ohne Ende! Bengalen gehören nicht in Wohnquartiere», schreibt ein anderer. «Ein Bengale sollte nicht frei draussen sein, sie sind Jäger und können wirklich auch mal zu fest zupacken», heisst es weiter.