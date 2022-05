Zufallsopfer in Würenlos getötet: «Ich habe den Mann mit aller Kraft gewürgt» – 32-Jähriger zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt

Ein 32-jähriger Mann musste sich nun am Dienstag wegen Mordes vor dem Bezirksgericht Baden verantworten.

Im Kanton Aargau wurde im Januar 2021 eine Leiche am Ufer der Limmat in Würenlos gefunden.

Der 81-jährige O. D.* aus Kloten wurde letztes Jahr im Januar tot am Ufer der Limmat in Würenlos AG gefunden. Vor Ort nahm die Polizei einen damals 31-jährigen Schweizer aus dem Kanton Zürich fest. Wegen Mordes musste sich der Mann am Dienstag vor dem Bezirksgericht Baden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sein Opfer zufällig ausgesucht zu haben. Nachdem der Beschuldigte ursprünglich Suizidabsichten gehegt habe, sei ihm der Gedanke gekommen, einen älteren Mann zu suchen und diesen zu töten.