Rätsel gelüftet

«Ich habe den Rauchring von Ettiswil gemacht»

Nachdem ein schwarzer Ring über dem Zentralschweizer Himmel für verdutzte Gesichter gesorgt hat, ist das Rätsel gelöst: Es war eine Rauchwolke aus dem Apparat eines Tüftlers.

Ein dichter, schwarzer Ring stieg am Freitag in Ettiswil LU in den Himmel. Das Phänomen sorgt mancherorts für Kopfzerbrechen. Experten konnten das Mysterium nicht zuordnen. Auch die Bewohner der Region rätselten über den Ursprung des luftigen Kreises – genau wie die Community von 20 Minuten in der Kommentarspalte des ersten Artikels. Einer fühlte sich an den Hollywoodfilm «Arrival» von 2016 erinnert: «Sieht aus wie die Schrift der Aliens in Arrival», heisst es in einem Kommentar. Im Film versuchen Aliens über solche Rauchringe mit der Menschheit zu kommunizieren.