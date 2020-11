In den E-Mails werden die Empfänger in deutscher Sprache aufgefordert, 1000 US-Dollar in eine Bitcoin-Brieftasche zu bezahlen. Falls diesem Erpressungs-Versuch nicht nachgekommen wird, drohen die Betrüger damit, Bilder oder Videos mit sexuellen Inhalten des möglichen Opfers zu veröffentlichen und an sämtliche Kontakte zu verschicken. «Ich habe die Aufzeichnung, die zeigt, wie Sie sich selbst befriedigen», heisst es etwa im Mail. Einige Personen, die die Mails erhalten haben, die der Polizei bekannt sind, hätten sehr gut reagiert und die E-Mails gelöscht.