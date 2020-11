Sarah, was ist an dir besonders?

Was ist dann passiert?

Dann gab es einen Ärztemarathon: Sportklinik, Röntgen, und so weiter. Erst später hat man festgestellt, dass mein linker Oberschenkelknochen einen komischen Winkel hat – er war 45 Grad steiler als normal. Ich hatte dann ein aufw e ndiges MRI, bei dem der Knorpelverschleiss kontrolliert wurde. Es sah nicht gut für mich aus. Die Ärzte haben mir daraufhin eine komplizierte OP vorgeschlagen: Meine Hüfte wird ausgerenkt, Oberschenkel durchtrennt, der Knorpel so gut es geht geflickt und dann alles wieder richtig befestigt. Der Heilungsprozess sollte zwischen neun und zwölf Monate n dauern.

Dann hast du diese Operation gemacht?

Wie lief der Heilungsprozess?

Nach der Operation durfte ich erst mal drei Tage nur liegen. Ein Physiotherapeut hat mir geholfen, mein Bein zu biegen. Ich musste die Muskelkontrolle erst wieder lernen. Später ging ich zwei Monate an Krücken, weil ich das Bein nur mit maximal 20 Kilogramm belasten durfte – und auf gar keinen Fall rotieren. Grundsätzlich lief der Heilungsprozess aber gut: Ich konnte schon nach sechs Tagen aus dem Spital entlassen werden. Eine schnelle Sache war es aber nicht: Als ich nach zwei Monaten wieder ohne Krücken hätte gehen dürfen, hatte ich kaum noch Muskelkraft in den Beinen. Diese Zeit war schwer für mich. Ich musste mir immer wieder klarmachen, dass auch kleine Schritte Fortschritte sind.

Wie hat sich die Narbe entwickelt?

Wurdest du trotzdem schon darauf angesprochen oder angestarrt?

Ja, angestarrt wurde ich öfters. Ich gehe sehr gerne schwimmen und in ein em Bikini kann ich die Narbe nicht verstecken. Meistens schauen Kinder, das ist mir egal. Aber manchmal hat es auch Erwachsene, die mich richtig anstarren. Ich habe die Blicke gespürt – und die Schrauben in meinem Bein damals gleichzeitig auch.

Wie geht es dir heute?

Ich habe ein minimales Hinken, aber das ist gar nicht schlimm. Ich wende viel Zeit auf die Narbenpflege auf, damit sie möglichst schön verheilt. Dazu gehört eine Art Stift, der die Durchblutung fördern soll. Das ist zwar mega schmerzhaft, aber es funktioniert. Die Narbe ist mir aber inzwischen fast egal – sie gehört nun mal zu mir. Ich habe so viel Zeit und Aufwand darin investiert, mich wieder gut zu fühlen, ich möchte mir das nicht ruinieren lassen. Was mir viel wichtiger ist: Ich kann wieder Sport machen, Klettern, alles , was ich will.

Was hat dir dabei geholfen, die Narbe zu akzeptieren?

Ich habe ein Foto davon auf Instagram gepostet. Ich war davor mega nervös, aber völlig grundlos. Das Foto kam gut an , und jetzt wissen gleich alle Bescheid , und ich muss keine Fragen mehr beantworten oder mir Sorgen machen, was mein Gegenüber zu der Narbe sagt. Ausserdem habe ich aufgehört, so viel darüber nachzudenken. Die Narbe macht mich einzigartig. Grosse Unterstützung habe ich auch von meinen Liebsten bekommen. Sie waren in der schwierigen Phase immer für mich da.

Sarah ist 19 Jahre alt und wohnt im Kanton Freiburg. In ihrer Freizeit treibt die Psychologie-Studentin viel Sport, geht mit ihrem Hund Timmy spazieren und kocht gerne.