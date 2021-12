Rapper Travis Scott äussert sich erstmals zur Astroworld-Tragödie

1 / 8 Der US-Rapper Travis Scott (30) hat sich erstmals in einem langen Interview zur Tragödie am Astroworld-Festival, die sich Anfang November ereignet und zehn Menschenleben gekostet hatte, geäussert. Screenshot Youtube/CThaGod So war er bei US-Radiomoderator Lenard Larry McKelvey (43), alias Charlamagne tha God, zu Gast und stellte sich in einem einstündigen Gespräch den hartnäckigen Fragen des Moderators. Das Interview wurde am Donnerstag veröffentlicht. Screenshot Youtube/CThaGod Der Rapper berichtet, dass er während des Konzerts nicht gewusst habe, das Menschen in Gefahr seien und dass er auch die Hilfeschreie seiner Fans auf der Bühne nicht gehört habe. Ansonsten hätte er die Show abgebrochen, so der 30-Jährige. Screenshot Youtube/CThaGod

Das Astroworld-Festival des US-Rappers Travis Scott (30) endete in einer Tragödie: Zehn Menschen kamen in einer Massenpanik ums Leben, Hunderte weitere Personen wurden verletzt. Jetzt hat sich der 30-Jährige in einem Interview mit US-Radiomoderator Charlamagne Tha God (43) erstmals ausführlich zur Tragödie geäussert.

Er befinde sich auf einer «emotionalen Achterbahnfahrt», sagt der Musiker im fast einstündigen Gespräch, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dann erzählt er, was an jenem Abend vorgefallen ist: «Während der Show habe ich nicht gewusst, dass Menschen in Gefahr sind», so Scott. Es habe ihm bloss jemand über seine Kopfhörer gesagt, dass er die Show nach dem Gastauftritt von Rapper Drake (35) stoppen solle. Warum, habe man ihm nicht mitgeteilt.

Auch die Hilfeschreie aus dem Publikum habe er nicht gehört. «Auf der Bühne ist die Musik laut, du hast Kopfhörer in den Ohren und bist konzentriert. Da ist es schwierig, beim Publikum Aufregung von Gefahr zu unterscheiden», so der US-Amerikaner. Auf die Frage, ob er mehr hätte tun können, um seine Fans zu retten, antwortet er: «Man kann nur helfen, wenn man sieht, was passiert.»

«Ich habe alles getan, was ich tun konnte»

Erst nach der Show habe er erfahren, dass Leute in der Menschenmenge verstorben sind. «Dinge passieren bei Konzerten, Leute werden ohnmächtig, aber so etwas…», sagt Scott ungläubig. Hätte er früher davon gewusst, hätte er die Show sofort gestoppt. Doch: «Mir wurde von niemandem gesagt, dass ich sofort aufhören soll.»

Verantwortlich für das Geschehene fühle er sich demnach nicht. «Ich habe alles getan, was ich tun konnte», so Scott. Da er ein Künstler und das Gesicht des Festivals sei, würden die Medien versuchen, ihm die Verantwortung zuzuschieben.

«Die Trauer bleibt für immer»

Dennoch gehe ihm der Vorfall nahe: «Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich will mich für mehr Sicherheit einsetzten und fokussiere mich nun darauf, herauszufinden, was schief gelaufen ist», so Scott. Zudem habe er sich bereits mit Hinterbliebenen und Verletzten getroffen: «Ich will immer für sie da sein. Ich werde dieses Problem lösen und sicherstellen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert.»

Auf die Frage, ob er jemals über das Geschehene hinwegkommen könne, antwortet Scott: «Es ist hart. Es war nie meine Absicht, irgendjemanden zu verletzen. Ich wollte den Fans mit meinem Auftritt einfach eine gute Zeit bescheren.»

Zum Schluss des Gesprächs wendet sich der 30-Jährige direkt an die Hinterbliebenen. Unter Tränen sagt er: «Ich bin immer für euch da. Wir stecken da gemeinsam drin und ich verstehe, was ihr durchmacht. Ich liebe euch und mir ist bewusst, dass eure Trauer nicht nur jetzt besteht, sondern für immer hält.»