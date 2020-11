Trump, Biden und die Schweiz«Ich habe die Schweiz noch reicher gemacht»

Den Anfang machte Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, der im Januar 2016 Joe Biden persönlich am Flughafen Zürich empfing. Bei einem informellen Gespräch vereinbarten die beiden Politiker, den Austausch bei der Berufsbildung zwischen den beiden Ländern zu vertiefen. Lanciert worden war die verstärkte Zusammenarbeit der beiden Länder bei der Berufsbildung mit der Teilnahme der damaligen Second Lady Jill Biden am ersten internationalen Berufsbildungskongress der Schweiz 2014 in Winterthur.