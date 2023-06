YB-Shootingstar Fabian Rieder im Interview über seine Zukunft

Führungsspieler in der U-21: Fabian Rieder.

Wie es danach weitergeht, will er im Interview mit 20 Minuten nicht verraten, gibt aber Hinweise.

Nun geht es für den 21-jährigen Edeltechniker mit der U-21 an die EM in Rumänien und Georgien.

Fabian Rieder hat mit YB eine grosse Saison hinter sich, auch an die WM durfte er im Dezember.

Sie haben ein unglaubliches Jahr hinter sich. Was waren die persönlichen Highlights?

Es gab einige. Da war sicherlich mal die Nomination für die WM in Katar. Dann war da die grossartige Saison mit einer YB-Mannschaft, die für immer in meinem Kopf und meinem Herzen bleiben wird.

Nach dem Final sagten Sie, Sie hätten Ihr Kästchen in Bern schon geräumt . Wie gehts weiter?

Mich reizt die Bundesliga und die Premier League. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. (lacht) Mir wird fast sturm, wenn ich lese, was so alles in den Medien spekuliert wird.