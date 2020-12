Der aktuellste Trailer zu «Wonder Woman 1984». Warner Bros. Pictures

Darum gehts Seit Weihnachten läuft «Wonder Woman 1984» im Kino – und im Stream.

Aber nur in Nordamerika.

Da hauen die Leute auch – natürlich – fleissig in die Twitter-Tasten.

Es versteht sich eigentlich von selbst, aber wir wollens trotzdem geschrieben haben: Im Laufe dieses Artikels liest du Spoiler zum neuen «Wonder Woman»-Film.

Wenn du Spoiler vermeiden möchtest, solltest du also nur bis zum GIF mit der Spoiler-Warnung scrollen, das wir über die Feiertage liebevoll designt haben.

Das hats im Blockbuster-Bereich seit vielen Jahren nicht mehr gegeben: In den USA und Kanada können die Leute einen Film bereits schauen, während wir in Europa noch warten müssen.

Wie lange, ist nicht bekannt – Warner Bros. Pictures hat den internationalen Release von «Wonder Woman 1984» kurz vor Weihnachten auf unbestimmte Zeit verschoben – zum wiederholten Mal, stets aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und nachdem er eigentlich mal Anfang Juni 2020 hätte anlaufen sollen.

Gleichzeitig im Kino und im Stream

Das Sequel läuft seit Freitag in ausgewählten Kinos in Nordamerika – sehr viele sind nach wie vor geschlossen – und ist während des ersten Monats nach dem Release Monats gleichzeitig auf HBO Max, Warners Streaming-Plattform, verfügbar.

Diese Strategie fährt das Filmstudio mit sämtlichen für 2021 geplanten Werken – sehr zum Unmut von bekannten Filmschaffenden wie Denis Villeneuve (53, seine «Dune»-Neuverfilmung soll im Oktober starten) oder Christopher Nolan (50).

Das sagen die Nordamerikaner*innen

Ein neuer Deutschschweizer Start steht wie gesagt noch nicht (wäre wohl sinnvoll, den Film bei uns erst dann zu releasen, wenn die Kinos wieder öffnen dürfen, gell) und HBO Max ist bei uns nicht (offiziell) verfügbar – dank fleissig twitternder Nordamerikaner*innen weisst du aber trotzdem, worauf du dich freuen kannst. Und worauf eher weniger.

Eigentlich eh klar, aber:

Oder um es mit seinen Worten zu sagen: «Pssst. Der Rest der Welt hat kein HBO Max.»

Die Enttäuschten

«Aufgrund des ersten Films hatte ich hohe Erwartungen an ‹Wonder Woman 1984›», schreibt dieser enttäuschte Zuschauer, «was soll ich sagen – wow, das Sequel hat sein Ziel verfehlt.»

«‹Wonder Woman 1984› ist der perfekte Abschluss für 2020, weil wie das Jahr war auch der Film kacke.»

«Ich hatte mich auf ‹Wonder Woman 1984› gefreut, nach eineinhalb Stunden hatte ich aber genug», schreibt dieser Nutzer, der die letzte Stunde des Streifens offenbar geschwänzt hat, «ich hoffe aber, dass der Film erfolgreich ist – Hardcore-Fans werden ihn sowieso lieben.»

Die Konstruktiven

Er findet den Film zwar «ziemlich gut, jedoch nicht grossartig» und sagt auch, warum: «Es überrascht mich, wie sie ihre Figuren einfach verheizen. Cheetah hatte das Potenzial, so viel mehr zu sein, sie bekam einfach nicht genug Zeit dafür.» Bei einer Laufzeit von 151 Minuten eigentlich schwer vorstellbar, nö? Jedenfalls meint dieser Zuschauer: «Ich hoffe, dass Kristen Wiig diese Rolle nochmals spielen darf.»

Auch er ist nicht zufrieden mit Gegenspielerin Cheetah, gespielt von Kristen Wiig (47): «Das erinnert mich an ‹Catwoman› mit Sharon Stone als Bösewicht, die schlechte Hautcreme verkauft. Diana (Prince, Wonder Womans bürgerlicher Name; Anmerkung der Redaktion) hätte eine viel bessere Antagonistin verdient.»

Die Begeisterten

Andere freuten sich einfach über etwas Eskapismus und Entspannung an Weihnachten:

Sie wandte sich direkt an Regisseurin Patty Jenkins (49) und Wonder-Woman-Darstellerin Gal Gadot (35): «Danke, dass ihr der Welt gezeigt habt, was wir, die sie lieben, schon immer wussten: Wonder Woman ist anders als alle anderen Superheld*innen. Ich habe dreimal geheult.»

Die Nerds

Er freut sich darüber, dass «Wonder Woman 1984» nicht so düster geraten ist wie einige der bisherigen DC-Comic-Verfilmungen (das DC-Äquivalent zu Marvels zusammenhängendem Kino-Universum, das Marvel Cinematic Universe oder kurz MCU, heisst übrigens DCEU, was für DC Extended Universe steht) – wie «Justice League»:

In den Comics fliegt Wonder Woman ein unsichtbares Flugzeug, das in «1984» erstmals in einem Film zu sehen ist. «Mehr als 30 Jahre Jahre habe ich auf den Invisible Jet gewartet», heisst es in untenstehendem Tweet.

In der – von der restlichen Handlung arg losgelösten – Eröffnungssequenz von «Wonder Woman 1984» beschreitet Diana als Kind einen Amazonen-Wettkampf, sehr zur Begeisterung dieses Users, der schreibt: «Ich möchte einen zweistündigen Film über die junge Diana, die an den Olympischen Spielen teilnimmt, sehen. Mehr brauche ich nicht.»

Und dann ist da noch die Mid-Credits-Scene, in der Lynda Carter (69) auftaucht, die Wonder Woman von 1975 bis 1979 in der gleichnamigen TV-Serie verkörperte. Im Film spielt sie aber nicht Diana Prince, sondern Asteria, eine relativ unbedeutende Nebenfigur aus den Comics, die im DCEU allerdings eine wichtigere Rolle bekommen hat:

In «Wonder Woman 1984» ist sie die Amazone (gehüllt in die goldene Rüstung, die du schon im Trailer ganz oben gesehen hast), die ihre Schwestern vorm sicheren Tod beschützt und dabei ihr eigenes Leben gelassen haben soll – was offensichtlich doch nicht der Fall war, weshalb sie in einem allfälligen nächsten Film einen prominenteren Auftritt haben dürfte.

Anyway, die Leute feiern den Surprise-Auftritt der originalen Wonder Woman:

Bei Filmkritiker*innen kommt das Sequel derweil klar schlechter weg als das 2017er Original, das rund 720 Millionen Franken einspielte: Der Wertungs-Durchschnitt auf Metacritic.com betrug am Sonntagnachmittag 59 von 100 Punkten – der erste Teil schaffte es auf 76 Punkte. Und während «Wonder Woman» gemäss «Rotten Tomatoes» 93 Prozent positive Reviews verzeichnete, sinds bei «1984» aktuell 65 Prozent.