«Erinnert die von euch gewählten Politiker daran, dass nicht ihr ihnen, sondern sie euch zu dienen haben», sagte Schauspieler Marco Rima am Samstag in Zürich an der Kundgebung der Corona-Skeptiker. Auch rief er dem Publikum zu: «Das Leben bedeutet Risiko. Und ja, man kann an Corona sterben, muss man aber nicht. Die Wenigsten werden daran sterben, niemand wahrscheinlich in den nächstens Monaten.» Weil man in den letzten Monaten viele Erkenntnisse gewonnen habe, wie man mit dem Virus umgehen müsse.