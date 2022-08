«Ich habe enorm Spass, Geld auszugeben» – Amira Pocher über Kaufsüchte

In ihrer neuesten Folge diskutiert sie mit der Suchtexpertin Susanne Gutzeit über die Kaufsucht.

Trotzdem denkt sie aber nicht, dass sie ein ernsthaftes Problem hat: «Es ist nicht wirklich eine Art Sucht. Ich kann auch mal verzichten», so die Ehefrau von Oliver Pocher (44).

In ihrem Podcast «Hey Amira» spricht Amira Pocher über Beauty, plastische Chirurgie, Ernährung und vieles mehr. Dazu lädt die 29-Jährige immer wieder Expertinnen und Experten ein, um mit ihnen über verschiedene Themen zu diskutieren. In ihrer neuesten Folge war sie im Gespräch mit der Suchtexpertin Susanne Gutzeit und besprach mit ihr die Kaufsucht. Dabei offenbart die 29-Jährige, dass auch sie schon zu viel eingekauft hat.

Auch wenn die Ehefrau von Oliver Pocher (44) gerne Geld ausgibt, glaubt sie nicht, dass sie ein Problem damit hat: «Es ist nicht wirklich eine Art Sucht. Ich kann auch mal verzichten», relativiert die Zweifachmama. Trotzdem tendiert sie schon seit dem Teenager-Alter dazu, immer mal etwas mehr Geld auszugeben. Ein Geldproblem hatte sie deswegen aber nie: «Ich habe schon immer nebenbei mein Geld verdient», versichert die Moderatorin. So habe sie in ihrer Freizeit etwa für ihre Tante gebügelt. Sobald sie sich aber ihren Batzen verdient hatte, war der auch immer schnell wieder weg: «Ich konnte mein Geld nie für mich behalten. Ich musste sofort raus und es ausgeben.»

«Ich habe einfach enormen Spass, Geld auszugeben»

In dem Gespräch kam Amira auch auf ihre Therapie zu sprechen. Sie versicherte aber dabei, dass sie die Psychologin nicht wegen ihres Kaufverhaltens aufgesucht hatte, «sondern wegen anderer Dinge». So habe sie aber in den Sitzungen herausgefunden, dass sie mit dem Einkaufen einfach einen Weg gefunden hatte, sich selbst etwas Gutes zu tun und sich selbst zu belohnen: «Ich habe einfach enormen Spass, Geld auszugeben und mich irgendwie zu beschenken.»