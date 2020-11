Teenagerschwangerschaft«Ich habe erst im siebten Monat gemerkt, dass ich schwanger bin»

Vicente Marti ist Koordinator für die ambulanten Dienste bei «Heime Auf Berg AG», wo auch minderjährige Mütter betreut und begleitet werden. www.aufberg.ch

«Ich staune, wie gut sie ihre neue Rolle meistern»

Herr Marti, welche jungen Frauen sind besonders anfällig für eine Schwangerschaft in der Jugend?

Studien belegen, dass Teenie-Mütter meist selbst auch ein Kind einer Teenie-Mama sind. Aber ansonsten kommen Teenagerschwangerschaften in allen Schichten vor.

Welche Gefahren birgt eine Teenie-Schwangerschaft?

Teenie-Mütter sind oft zu wenig reif. Die Mädchen sind selbst noch mitten in der Pubertät, sie wollen ihr Leben geniessen, in den Ausgang gehen und die Schule oder die Ausbildung beenden. All das können sie nun nicht mehr. Sollten junge Frauen keine soziale Unterstützung im familiären Umfeld erhalten, besteht die Gefahr, dass sie emotional zu kurz kommen und schneller überfordert sind mit den neuen Aufgaben. Das ist weder für sie noch für das Baby gut. Teenie-Mütter ziehen sich auch vermehrt von ihren Freunden zurück, weil ihre Lebenswelt sich verändert hat. Hinzu kommt, dass eine Teenagerschwangerschaft vom Umfeld und der Gesellschaft oft zu wenig akzeptiert wird.

Müssen sich Teenie-Mütter finanzielle Sorgen machen?

Nein, in der Schweiz werden junge Mütter durch Kanton und Gemeinde gut unterstützt. Es gibt auch viele Beratungsstellen und neben der öffentlichen Fürsorge eine grosse Anzahl von privaten Hilfsorganisationen. Zudem gibt es viele Mutter-Kind-Häuser, an die sich junge Mütter wenden können.

Vor welchen Herausforderungen stehen die jungen Mütter?

Sie müssen Verantwortung für ihr Kind übernehmen, ihre Bedürfnisse zurückzustellen und sich in die Mutterrolle einleben.

Und die Väter?

Die jungen Männer müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie nun Väter sind. Auch sie müssen ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Viele Väter stecken selbst noch in der Ausbildung und der Identitätsfindung und leben oft nicht bei der Partnerin und dem Baby.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Wenn das Kind etwa die ganze Nacht schreit und man völlig übermüdet in der Schule sitzt, am Nachmittag mit dem Kind auf dem Arm Schulaufgaben und Hausarbeiten zu erledigen hat, stellt das eine grosse Herausforderung für junge Menschen dar, die ihre Freizeit eigentlich mit Gleichaltrigen verbringen möchten. Das leichte Leben, das etwa der Partybesuch und das lange Ausschlafen am Wochenende beinhaltet, gibt es mit Kind nicht mehr.

Sind Teenager überhaupt fähig, Eltern zu sein?

Es ist sicherlich nicht einfach für sie. Aber ich staune immer wieder, wie junge Mütter und auch Väter ihre neue Rolle meistern. Obwohl die Belastungen sehr hoch sind und viel Neues bewältigt werden muss, schaffen sie es. Aber ja, es gibt auch junge Frauen, die damit überfordert sind. In unserer Institution, dem Mutter-Kind-Haus, bieten wir diesen jungen Müttern und Familien Unterstützung in ihrer neuen Lebenssituation an oder besuchen sie regelmässig zu Hause.

Was macht eine Schwangerschaft mit der Beziehung junger Eltern?

Die Schwangerschaft stellt das junge Paar vor eine zusätzliche Herausforderung. Die Beziehungen junger Paare sind meist noch wenig gefestigt, sodass viele Beziehungen auseinandergehen, vor allem wenn das Paar auf sich allein gestellt ist. In unserer Institution arbeiten wir deswegen mit dem ganzen familiären System eng zusammen.

Wird das Thema Teenagerschwangerschaft romantisiert?

Ich finde nicht. Ich finde es wichtig, dass schwangere Jugendliche eine gute Beratung erhalten und begleitet werden. Ihnen muss klar aufgezeigt werden, was es heisst, nun Mutter oder Vater zu sein.

Was macht eine Teenie-Schwangerschaft mit den Eltern der minderjährigen Schwangeren?