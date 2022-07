Chronisches Fatigue-Syndrom: «Ich habe es nicht mal geschafft, in der Schule den Stift zu halten»

Sophia (19) leidet seit sechs Jahren an krankhafter Erschöpfung, die sie kaum aus dem Haus lässt. Die kleinste Aktivität erschöpft sie so sehr, dass sie manchmal tagelang durchschläft.

«Ich lebe seit sechs Jahren mit ME/CFS. Bis ich 13 Jahre alt war, hatte ich ein normales Leben. Angefangen hat alles mit einer Grippe, die nie endete. Ich bin praktisch krank geblieben, habe mich ab dem Zeitpunkt nie mehr gesund gefühlt. Die verstopfte Nase, der Husten und das Halsweh gingen zwar irgendwann weg, doch die Erschöpfung, die Müdigkeit und die Gliederschmerzen blieben. Mir war schnell klar, dass irgendwas nicht stimmte. Auf einmal war ich nicht mehr belastbar, ich konnte fast nichts mehr machen. Selbst zehn Minuten mit dem Velo zur Schule zu fahren, ging kaum noch. Ich war davon so kaputt, dass ich in der Schule beinahe einschlief. Teilweise konnte ich im Unterricht nicht mal meinen Stift halten, weil meine Hände wie gelähmt waren.

Beim Spezialisten kam zunächst nichts heraus. Verschiedene Ärzt*innen hatten keine Erklärung für das, was mit mir passierte. Ich habe vieles ausprobiert, um meine Situation zu verbessern: Ernährungsumstellung, Lebensstil anpassen, Homeschooling – doch nichts hat geholfen. Ich wollte trotzdem mein bestmögliches Leben leben, das hat aber nicht funktioniert, weil ich immer zu Hause war. Ich hatte weder Hobbys noch Freunde. In der Schule wurde ich ausgeschlossen. Einige Jugendliche sagten, dass ich nur simuliere.

Es war, als würde ich nicht mehr existieren. Ich habe mich vergessen gefühlt. Nur meine Familie stand hinter mir. Ich musste viele Träume begraben, weil durch die chronische Erschöpfung vieles nicht möglich war und ist. Ich konnte keine Lehre machen, nichts zu tun kam aber auch nicht infrage. Ich habe alles Mögliche probiert, aber meine Krankheit hat mir immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Dass ich ME/CFS habe, haben wir durch Recherchieren selber herausgefunden, niemand konnte uns weiterhelfen. Erst im Alter von 18 Jahren habe ich einen Arzt gefunden, der mich diagnostizieren konnte. Das war eine unglaubliche Erleichterung, weil ich endlich etwas Schwarz auf Weiss hatte. Endlich konnte ich erklären, was ich habe. Meine Krankheit ist leider trotzdem noch immer da. Seit fünf Jahren bin ich nun schon ans Haus gebunden, ich kann kaum noch raus. An einem guten Tag gehe ich maximal 30 Minuten an die frische Luft – mehr geht nicht, weil ich alleine deswegen schon erschöpft bin.

Ich habe angefangen, Gedichte und Geschichten zu schreiben. Das ist meine Art, mit den Dingen klarzukommen, die ich nicht ändern kann. Meine Zukunft sieht nicht rosig aus. Das klingt sehr hart, aber um nicht in ein Loch zu fallen, musste ich die Fakten annehmen, wie sie sind. So konnte ich es akzeptieren und damit leben. Heute sehe ich die Dinge positiv: Statt einen Film schnell am Stück zu sehen, habe ich mehr davon, weil ich ihn in vier Teilen anschauen kann. Ich bekomme vieles nicht mit, dafür andere Dinge umso mehr. Ich bin froh, eine Welt zu haben, die nur Menschen wie ich sehen. Eine Welt in Slow Motion, die nur mir gehört.

Ich begegne jedem Tag mit Dankbarkeit dafür, dass ich mein Leben zwar in meinen vier Wänden, aber nicht immer nur in meinem Bett verbringe, wie andere Betroffene. Heute kann ich sagen, dass ich im Grossen und Ganzen glücklich bin, auch wenn die Zukunftsängste und das Wissen, vieles zu verpassen, an manchen Tagen Überhand nehmen. Ich bin nicht zufrieden, aber im Frieden mit meiner Situation.»

