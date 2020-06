Aktualisiert vor 11min

Corona-Fragebogen

«Ich habe gelernt, wie schnell alles von heute auf morgen vorbei sein kann»

Heute mit Lara Heini (25), Torhüterin und WM-Silbermedaillen-Gewinner mit dem Schweizer Unihockey-Nationalteam.

von Erik Hasselberg

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Na ja, das Virus ist so allgegenwärtig, es muss einen einfach beschäftigen. Ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie etwas so «K leines » so viel verändern, beeinflussen oder auch zum Stillstand bringen kann.

Wie sah während der verschiedenen Coronavirus-Phasen im März, April und Mai Ihr Training aus?

Also im März habe ich in Schweden in der Svenska Superligan noch Meisterschaftsspiele bestritten. Erst nach deren vorzeitigem Abbruch habe ich am 21. März mit dem Auto die Heimfahrt in die Schweiz angetreten. Den ganzen April habe ich dann selbstständig trainiert, bevor ich meine Schulter operieren musste und den Mai in Bad Ragaz in der Reha verbrachte.

Können Sie inzwischen wieder uneingeschränkt trainieren?

Nein, das hat aber wie gesagt vor allem mit meiner Operation zu tun. Mein Team, Pixbo Wallenstam, trainiert zur z eit einmal pro Woche gemeinsam und sonst individuell, allerdings noch nicht in der Halle. Mein Ziel ist es, am 3. August in Schweden wieder in das Team- und Hallentraining einsteigen zu können.

Stehen bei Ihnen Spiele in Aussicht?

Zur z eit sieht es danach aus, als könnte unsere Saison wie geplant am 26. September mit einem Heimspiel starten.

Was geniessen Sie seit den Lockerungen am meisten?

Ich war jetzt zwei Jahre in Schweden und konnte, als ich im März nach dem Lockdown in der Schweiz eintraf, niemanden sehen. Die Lockerungen ermöglichen es mir nun , endlich wieder meine 90-jährige Grossmutter zu treffen, genauso wie meine Freunde.

«Handshakes, Fans in der Halle, die dich unterstützen – all das braucht der Sport, braucht das Unihockey.» Lara Heini

Was vermissen Sie aufgrund der aktuellen Bestimmungen und Empfehlungen noch immer?

Eigentlich nichts.

Verfügen Sie über Atemschutzmasken und in welchen Situationen tragen Sie diese?

Nein. Ich hatte bis jetzt das Glück, noch nie in einem überfüllten Bus oder Zug zu fahren. Die einzigen Momente, als ich eine Maske getragen habe, waren die, als ich beim Arzt war.

Was haben Sie durch die Corona-Zeit gelernt?

Wie schnell im Sport von heute auf morgen alles vorbei sein kann. Alles kann perfekt laufen, du kannst die perfekte Saison spielen, doch plötzlich kann eine höhere Macht dafür sorgen, dass es aus ist. Und dass eine Krise nicht nur S chlechtes hat , sondern auch viele Chancen birgt und innovativ und positiv gestimmte Menschen auch eine solche Zeit optimal nutzen können.

Glauben Sie, dass Corona Ihren Sport nachhaltig verändern wird?

Ich hoffe es zumindest nicht. Handshakes, Fans in der Halle, die dich unterstützen – all das braucht der Sport, braucht das Unihockey.

Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf Ihr Salär?

Zumindest keinen positiven. Vertragsverhandlungen wurden zwischenzeitlich vollständig eingestellt , und alle Spielerinnen mussten zudem möglichen Lohnkürzungen zustimmen, sollte es zu finanziellen Problemen kommen. Die Suche nach einem persönlichen Sponsor gestaltet sich in der momentanen Situation ebenfalls sehr schwierig.

Wie gelang es Ihnen, in der schwierigsten Corona-Zeit trotzdem Zuversicht zu schöpfen?

Ich bin schon seit jeher ein positiver Mensch, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Was mir Kraft sowie Mut gegeben und Freude bereitet hat, war, dass ich wieder mehr meine Freunde gesehen habe. Zwar nur virtuell, aber wir haben bisweilen mehrere Stunden vor der Kamera geplaudert.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?