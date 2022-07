Handykontrolle in der Beziehung

Wir haben bei der Community nachgefragt, ob sie schon mal heimlich in das Handy des Partners oder der Partnerin geschaut haben.

Misstraut man seinem Gegenüber, scheint der Griff zum Handy verlockend. So könnte man schliesslich herausfinden, ob etwas verheimlicht werden soll. Das sei jedoch eine «Verletzung der Intimsphäre, eine Grenzüberschreitung und eine Respektlosigkeit gegenüber der anderen Person», warnt Paartherapeut Felix Hof.

«Ich werde nie wieder an das Handy meines Partners gehen»

Trotzdem schnappen sich auch Leser*innen der 20-Minuten-Community das Handy des Partners oder der Partnerin, um für Gewissheit zu sorgen. Die 26-jährige Analea hatte ein schlechtes Bauchgefühl: «Ich wusste, dass da etwas sein muss. Der Reiz, zum Handy zu greifen, wurde immer grösser. Ich habe öfter seine Nachrichten und Apps durchforstet – und lag jedes Mal richtig mit meiner Vermutung. Chats mit Frauen, Chats, in denen stand, wie geil er diese Frau findet, und dass er auch gerne mit ihr schlafen würde. Das war mir eine Lehre: Ich werde bestimmt nie mehr an das Handy meines Partners gehen. Es löst viel zu viel Schmerz aus.»

Ähnlich ging es Barbara: «An einem Abend, als mein Freund schon eingeschlafen war, sind mehrere Nachrichten von seiner angeblichen Ex reingekommen. Es war nicht das erste Mal, aber diesmal packte mich wirklich die Neugier. Aus den Chat-Verläufen erfuhr ich, dass er nicht nur mit der angeblichen Ex noch zusammen war, sondern gleichzeitig noch eine weitere Beziehung hatte. Mit einem Kübel Schnee weckte ich ihn auf und schmiss ihn aus meiner Wohnung. Seither habe ich ihn nie mehr gesehen oder gehört.»

Anders sieht es Pascale: «Das Handy meines Partners ist für mich tabu. Es ist ein absolutes No-go, da rumzuschnüffeln – auch bei Misstrauen. Ein kleines Aber gibt es dennoch: Wenn das Handy rumliegt und in der Vorschau eine Nachricht aufpoppt, kann ich ja nichts dafür, wenn ich in dem Moment drauf gucke.»

«Das Misstrauen wurde nur verstärkt»

Auch andere Leser*innen tauschen sich in den Kommentaren über ihre Erfahrungen aus. So schreibt einer: «Wo ist das Problem? Wenn der Partner nichts zu verheimlichen hat, kann es ihm ja auch egal sein, wenn man in sein Natel schaut. Mich stört das jedenfalls nicht.»