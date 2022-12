Horrorcrash Roggwil TG: «Ich habe gespürt, wie der Mann seinen Puls verlor»

1 / 4 Bei dieser Kollision ist am Samstag ein 74- jähriger Mann verstorben. BRK-News Drei weitere wurden schwer verletzt. BRK-News Ein News-Scout sah, wie die Autos ineinander crashten, und hat zusammen mit ihrem Mann Erste Hilfe geleistet. BRK-News

Darum gehts Auf dem Autobahnzubringer A23 ist es am Samstagabend bei Roggwil TG zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 74-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Drei weitere wurden schwer verletzt.

Ein News-Scout, die mit ihrem Partner beim Unfall Erste Hilfe geleistet hat, erzählt vom tragischen Vorfall.

Am Samstagabend ist es auf der A23 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut der Kantonspolizei Thurgau war ein 74-jähriger Autofahrer auf dem Autobahnzubringer A23 bei Roggwil TG in Richtung St. Gallen unterwegs. Der Mann kollidierte mit einem Auto, welches aus der entgegengesetzten Richtung fuhr. Warum es zur Kollision kam, ist bislang noch unklar. Der 74-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofortigem Einsatz des Rettungsdienstes noch auf der Unfallstelle verstarb.

Eine 31-Jährige und ihr Lebenspartner sowie zwei weitere Passantinnen waren beim Horrorunfall Ersthelferinnen und Ersthelfer. «Alleine der Geruch von Blut, den auslaufenden Betriebsmitteln der Fahrzeuge und die Angst in den Augen der Unfallopfer, es ist so viel passiert. Es ist schwer, das alles zu verarbeiten», so die Frau zu 20 Minuten.

«Man sah die Angst in den Augen»

Sie und ihr Lebenspartner befanden sich in einem Fahrzeug hinter dem des 74-jährigen Mannes, welcher beim Unfall verstorben ist. «Der Unfallverursacher fuhr auf einmal auf die andere Fahrbahn, nicht ruckartig, aber rasch. Der Knall beim Kollidieren der beiden Fahrzeuge war wahnsinnig laut.» Sofort hielt das Paar an und erblickte das Mass an Chaos vor ihnen. «Mein Partner war der Einzige, der in diesem Moment funktioniert hat und gefasst war. Er hat die Leitung der Personen übernommen und die Erste Hilfe sowie die Regelung des Strassenverkehrs koordiniert, bis die Rettungskräfte eintrafen», so die 31-Jährige.

«Nur das Retten von Leben hat gezählt»

Dank seines Einsatzes habe sich ein zufällig dazugestossener Polizist um die weiteren nötigen Massnahmen kümmern können. «In diesem Moment haben wir einen unglaublichen Zusammenhalt gespürt. Wir waren alle Fremde. Doch in dem Moment hat nur das Retten von Leben gezählt», so die Aargauerin weiter. Durch diesen Einsatz von Zivilcourage konnte die Rettung möglichst schnell vor Ort sein und übernehmen.

Einige Personen mussten vom 41-jährigen Partner der Frau vom Unfallort weggeschickt werden. «Zum Teil wurde nur angehalten, um Fotos zu schiessen, und andere waren mit der Situation einfach überfordert.» Die Person, die noch am Unfallort verstarb, wurde laut der Aargauerin komplett eingeklemmt. «Einige Helfer wollten die Unfallopfer aus den Fahrzeugen befördern. Bei einem solchen Unfall darf ein Laie die verletzte Person nicht bewegen. Das könnte den gesundheitlichen Zustand der verletzten Person lediglich verschlimmern», so die 31-jährige Frau.

«Wir bedanken uns bei allen, die geholfen haben»

Trotz der Bemühungen waren die Verletzungen des 74-jährigen Mannes zu schwer. «Ich habe gespürt, wie der Mann seinen Puls verlor, bevor der Rettungswagen vor Ort war.» Das Paar appelliert: «Wir möchten uns bei allen bedanken, die bei diesem Unfall geholfen haben. Es braucht mehr Zivilcourage in der heutigen Zeit, nicht nur bei schweren Unfällen.»

Gaffer am Unfallort machen den beiden jedoch zu schaffen: «Die Helfer und Rettungskräfte hätten sich in dieser Situation eher über ein warmes Getränk als Fotos gefreut», so das Paar.

