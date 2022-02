Politikerin nimmt Auszeit – «Jacqueline Badran ist der Marco Odermatt der Politik»

«Ich bin dann mal weg», schrieb SP-Nationalrätin Jacqueline Badran am Montagabend in einem Facebook-Post. Und erntete Hunderte von anerkennenden Rückmeldungen.

Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran muss sich eine Auszeit nehmen, das hat sie am Montagabend in den sozialen Medien bekannt gegeben. «Mein Hausarzt hat mir dringlich eine Auszeit verschrieben», schreibt sie. Die vielen Abwehrkämpfe der letzten Jahre hätten ihr «physisch und psychisch zugesetzt». Ihr Entscheid hat hohe Wellen geworfen - und er bringt ihr viel Respekt ein. Knapp 1300 Likes auf Twitter, fast 600 auf Facebook. Dazu fast 500 Kommentare. Die meisten Kommentierenden bekunden viel Sympathie für den Entscheid. «Viel Kraft» und «Wir brauchen Sie» gehören zu den populärsten Aussagen.

«Grösste Hochachtung»

Und Alt-Nationalrat Karl Vogler (CSP) sagt: «Alle Menschen haben Grenzen. Ich habe grösste Hochachtung, dass sie ihre erkennt.» Der Politiker aus Obwalden glaubt sogar, dass ihr Beispiel ein Vorbild für den Umgang mit psychischen Belastungen in der Arbeits- und Politwelt werden könnte. Karl Vogler weiss, wovon er spricht. 2012, er war erst seit wenigen Monaten Mitglied des Nationalrats, versuchte er sich das Leben zu nehmen. Grund: die psychische Belastung. Vogler hat damals keine wirkliche Pause eingelegt, bei der nächsten Session war er bereits wieder in Bern. Für ihn habe das so gestimmt, sagt er heute. Dass Jacqueline Badran einen anderen Weg gehe, verstehe er vollkommen. «Der Umgang mit Belastungen ist individuell.» Einen Weg, der einfach für jeden funktioniert, gebe es nicht.

«Jacqueline Badran ist gewissermassen der Marco Odermatt der Politik», sagt Alt-Nationalrat Karl Vogler weiter. Sie gebe immer Vollgas, sei immer präsent und unglaublich engagiert. Mit dieser Parallele zum Skisport ist er nicht alleine. Psychologe Thomas Spielmann sieht die Pause als grosse Chance: «Sehen sie sich Lara Gut-Behrami an. Nach den Rückschlägen in dieser Saison war die Wettkampfpause enorm wichtig. Diese Pause hat es ihr ermöglicht, jetzt voll anzugreifen und die zwei olympischen Medaillen zu gewinnen.»

Zunehmende Aggressivität gegenüber der Politik

Badran selbst nennt als Grund für ihre Pause neben den Abwehrkämpfen, in die sie die SP gezwungen sieht, vor allem die «in letzter Zeit zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber der Politik.» Der Umgangston ist in der Tat rauer geworden. Davon zeugen zahlreiche Drohungen und Anfeindungen über die Politikerinnen und Politiker während der Pandemie berichtet haben. So musste beispielsweise Bundesrat Alain Berset während einer Aufzeichnung der Sendung «Arena» von einer Spezialeinheit beschützt werden. Das spiegelt sich auch in der Statistik der Bundespolizei (Fedpol) über Meldungen und Drohungen im vergangenen Jahr: 1215 Meldungen waren es 2021. Schon 2020 verzeichnete das Fedpol mit 885 Drohungen eine deutliche Zunahme. 2019, also vor der Pandemie, waren es 246 Fälle.