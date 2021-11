Ask Me Anything – «Ich habe grosse Angst vor meinem Vater»

Maltes Frage an die Community:

«Mein Vater macht mich immer dumm an. Er kennt seine Grenzen einfach nicht und will sich nicht ändern. Er schreibt mir vor, was ich tun, was ich wann und wie sagen oder wohin ich gehen soll. Ich bin schon fast 30 Jahre alt und mittlerweile habe ich meine eigene Familie. Trotzdem versucht er, mich immer wieder zu manipulieren und ich schäme mich dafür, dass er es irgendwie immer wieder schafft. Ich habe grosse Angst vor ihm! Es geht schon so weit, dass ich, sobald ich ihm meine Meinung sagen möchte, anfange zu zittern und einen Rückzieher mache. Ich bin innerlich am Ende und weiss nicht weiter… Was soll ich machen? Wo soll ich mir Hilfe suchen?»