Ask me Anything: «Ich habe grosse Angst vor Veränderungen»

«Ich würde so gerne einiges verändern, weiss aber einfach nicht, wie das gehen soll. Angefangen mit meinen Haaren: Ich trage, seit ich denken kann, dieselbe Frisur und habe dieselbe langweilige Haarfarbe. Auf der Strasse sehe ich so schöne Frauen mit tollen Frisuren und ich hätte das auch gerne. Nur traue ich mich nicht. Ich weiss nicht wieso, aber ich habe grosse Angst vor Veränderungen. Egal, ob sie klein sind, wie eben mein Aussehen, oder ob es sich dabei um grosse Einschnitte in meinem Leben handelt. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, eine Zeit im Ausland zu leben. Ich glaube, ich fände das richtig toll – aber niemals könnte ich es wirklich in die Tat umsetzen. Und das ist noch nicht alles, denn diese Angst begleitet mich in meinem Alltag. Ich kann keine neue Beziehung eingehen, ich kann keinen neuen Job anfangen, kann keine Weltreise machen bzw. lange weg sein, ich kann nicht mal irgendeine Angewohnheit verändern! Das ist doch nicht normal. Nur beim darüber Nachdenken kann ich schon schlecht atmen … Was ist nur mit mir?»