«Was mir jedoch mehr Sorgen bereitet, sind die Veranstaltungen mit bis zu 50 oder 100 Personen» so Althaus – zum Beispiel in Kinos, die auch wieder öffnen dürfen.

Erwartet worden war die Öffnung der Restaurantterrassen. Doch Bundesrat Berset verkündete an der Medienkonferenz von Mittwoch weitreichendere Lockerungen. So dürfen neben den Terrassen die Fitnesscenter wieder öffnen. Dazu dürfen Veranstaltungen draussen wieder mit 100 Personen stattfinden. Für Veranstaltungen, die drinnen stattfinden – zum Beispiel in Kinos oder Konzertsälen – gilt eine Obergrenze von 50 Personen. Was ab Montag nun im Detail gilt, kannst du hier nachlesen.