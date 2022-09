Rottweilerattacke: «Ich habe heute Angst vor jedem Hund» – das sagt das Opfer zur Beissattacke

Das Besitzerpaar eines Rottweilers, der eine Rentnerin in Horgen spitalreif gebissen hat, muss sich heute vor dem Bezirksgericht Horgen verantworten.

1 / 6 Der betreffende Hund besuchte 2019 bei einer umstrittenen Hundetrainerin in Ungarn ein «Resozialisierungsprogramm». Screenshot Youtube Doch auch nach seiner Rückkehr in die Schweiz fällt der Hund durch sein aggressives Verhalten immer wieder auf. Screenshot Youtube Am Dienstag findet am Bezirksgericht Horgen der Prozess gegen die Halter des Rottweilers statt. 20min/tam

Darum gehts Ein inzwischen geschiedenes Ehepaar steht wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht.

Ihr Rottweiler hat eine Rentnerin fast totgebissen. Der Hund trug keinen Maulkorb.

Die Staatsanwältin verlangt bedingte Freiheitsstrafen für die beiden Beschuldigten.

Die 35-jährige arbeitslose Aussendienstmitarbeiterin hat im Oktober 2019 ihren etwa 50 kg schweren Rottweiler in Horgen ausgeführt. Beim Spaziergang fiel der Hund eine Rentnerin von hinten an und biss ihr in Gesicht, Schultern und Arme. Danach lief die Hundebesitzerin davon, ohne dem schwer verletzten Opfer zu helfen.

Die Beschuldigte hätte schon im Juni vor dem Bezirksgericht Horgen erscheinen müssen. Sie fehlte unentschuldigt, ihr Anwalt liess dem Gericht ausrichten, dass es ihr psychisch sehr schlecht gehe. Am heutigen Prozess erschien die Frau. «Es geht mir nicht gut seit dem Vorfall, er hat mich stark traumatisiert», sagt sie. «Ich habe Schuldgefühle und die Ehe ging in Brüche.» Auch das Studium an der Universität Zürich habe sie in diesem Jahr aufgegeben. «Ich war mit der Betreuung des Hundes überfordert und überlastet.»

Zwei Hundepsychologen rieten zum Einschläfern

Die Frau ist grundsätzlich geständig. Die Probleme mit dem Rottweiler hätten in dessen Pubertät begonnen. Er hat mehrere Personen angegriffen, darunter auch eine Tierpflegerin sowie die Beschuldigte und ihren Ex-Mann, welcher spitalreif gebissen wurden. «Deshalb haben wir einen Hundepsychologen aufgesucht», sagt die Beschuldigte. Man habe aber die Zusammenarbeit mit ihm aufgegeben. Warum, will der vorsitzende Richter wissen. «Er hat mich zur Euthanasie des Hundes gedrängt», antwortet sie. Auch ein weiterer Hundepsychologe empfahl ihr, den Hund einzuschläfern. «Einen körperlich gesunden Hund einzuschläfern, war für uns beide kein Thema. So etwas war für mich moralisch nicht vertretbar», sagt die Beschuldigte.

Anschliessend suchten sie eine Hundetrainerin in Ungarn auf – aber die Probleme mit dem Rottweiler blieben und eskalierten mit dem Vorfall im Oktober 2019. Warum hat damals der Hund keinen Maulkorb getragen, fragt der Richter weiter. «Es war ein sehr heisser Tag und der Hund war beim Hecheln mit einem Maulkorb eingeschränkt», begründet die Frau. «Es ist mir unerklärlich, warum er die Rentnerin gebissen hat, es gab keine Anzeichen», antwortet sie unter Tränen. Sie sei unter Schock gestanden und habe nicht realisiert, dass die Rentnerin schwer verletzt war, als sie sich einfach vom Tatort davonmachte.

Der inzwischen eingeschläferte Hund stammte von einem Züchter aus Bulgarien und hatte schon als Welpe Probleme gemacht. So habe man nicht in der Nähe des Hundes sein dürfen, wenn er gefüttert wurde. «Einschläfern war für uns beide keine Option, er war ein Familienmitglied», hat ihr Ex-Mann am Prozess im Juni gesagt, der ebenfalls angeklagt ist.

«Ich habe heute Angst vor jedem Hund»

Auch die Rentnerin, welche vom angeleinten Rottweiler gebissen wurde, wird vom Gericht befragt. «Ich habe die Frau und den Hund gekreuzt, es war alles ganz normal gewesen», sagt sie. Dann sei sie plötzlich am Boden gelegen: «Ich wusste nicht, wie das geschah.» Es habe überall Blut gehabt und ihre Kleider seien zerrissen gewesen. «Es geht mit psychisch schlecht, ich habe heute Angst vor jedem Hund.» Ihr Anwalt spricht von einer «tickenden Zeitbombe.» Er habe unzählige Leute angegriffen und die Fachleute hätten immer gefordert, das Tier einzuschläfern. Der Anwalt verlangt ein Schmerzensgeld von 25’000 Franken für seine Mandantin.

Die Staatsanwältin verlangt für die Kroatin wegen schwerer Körperverletzung eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren sowie sieben Jahre Landesverweisung. «Die Beschuldigte hat von der Gefährlichkeit des Hundes gewusst», sagt die Staatsanwältin, «ein Kleinkind hätte die Attacke vom Oktober 2019 nicht überlebt.» Bezüglich des beschuldigten 33-jährigen Ex-Manns fordert die Staatsanwältin wegen schwerer Körperverletzung und Tierquälerei eine bedingte Freiheitsstrafe von achtzehn Monaten. Da der Kroate eingebürgert ist, wird keine Landesverweisung beantragt. Er sei Halter des Hundes gewesen und habe den Rottweiler gekauft. «Mit der Zeit verlor er aber Interesse und Geduld am Tier und hat sämtliche Verantwortung an seine Ex-Partnerin abgeschoben», so die Staatsanwältin.

Der Prozess wird am Nachmittag mit den Plädoyers der Verteidiger fortgeführt. Das Bezirksgericht Horgen wird das Urteil am 13. September fällen.