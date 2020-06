vor 1h

Tote 24-Jährige in Pratteln BL

«Ich habe heute Morgen die Schreie der Frau gehört»

Nachbarn an der Muttenzerstrasse in Pratteln BL hörten kurz vor der Tat das 24-jährige Opfer schreien. In der Wohnung soll es immer wieder zu Streit gekommen sein.



von Karin Leuthold, Nora Bader

In Pratteln BL ist es am Samstag gegen Mittag zu einem Gewaltdelikt gekommen. Dabei wurde eine 24-jährige Frau tödlich verletzt.

Zeuge Antonio Nedeschi erzählt 20 Minuten, er sei am Morgen durch die Schreie der Frau geweckt worden. Als er aus dem Haus ging, um nachzusehen, was passiert sei, habe er dann nicht mehr zurück dürfen: Die Polizei war bereits vor Ort und hatte das ganze Haus abgesperrt.

«Sie stritten oft»

Nachbar Artan Halimi (29) kannte das Opfer und den mutmasslichen Täter nur flüchtig. «Ich wohne erst seit zwei Monaten an dieser Adresse», sagt er. Er habe vernommen, wie die Bewohner in der Tatwohnung vor einer Woche gestritten hätten. Zu heftigen Diskussionen sei es allerdings immer wieder gekommen, so Halimi.

Wie Tatverdächtiger und Opfer zueinander standen, wissen die Zeugen nicht. Halimi habe nur von einem Nachbar gehört, die 24-Jährige könnte die Schwiegertochter des 56-Jährigen gewesen sein. «Es ist so traurig.»

Ein weiterer Zeuge erzählte, der Ehemann der 24-Jährigen habe die Scheidung gewollt. Das habe in der Familie zu Streit geführt.