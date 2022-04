Community zum Ohrfeigen-Gate – «Ich habe ihm richtig eine geknallt!» – auch Normalos sind schon ausgetickt

«Eine Ohrfeige aus Liebe ist auch nicht gerechtfertigt»

Frau à Porta, welche Bedeutung haben Ohrfeigen?

Es ist eine Tätlichkeit, die die körperliche Unversehrtheit eines anderen verletzt. Natürlich muss man die Umstände, unter denen die Ohrfeige erteilt wurde, analysieren. Die Situations- und Beziehungsdynamiken können sehr vielfältig sein und müssen deshalb immer mit einbezogen werden. Ausserdem muss man auch die zeitlich-kulturelle Einbettung der Handlung berücksichtigen.

Inwiefern?

Wir als Gesellschaft entwickeln uns weiter, wir lernen immer wieder neu, welches Verhalten richtig ist und welches nicht – diese Konzepte ändern sich in der Auseinandersetzung mit den aktuellen Ereignissen.

Kann man also sagen, dass es mal «richtig» war, Ohrfeigen zu geben?

Rein rechtlich gesehen, schon. Bis in die Neunzigerjahre waren Ohrfeigen gesetzlich erlaubt – das ist nicht lange her. Heute sind selbst «leichte» Ohrfeigen strafbar, auch wenn sie keinen verletzenden, sondern «nur» einen beleidigenden Hintergrund haben. Studien zeigen zudem, dass Gewalt gegen Kinder in vielen Familien zur Erziehung gehört. Ein lückenloses Verbot dazu fehlt im Zivilgesetzbuch noch immer.

Was sagen sie zu den zwei Promi-Ohrfeigen?

Sie haben etwas Gutes: Die Ohrfeige ist wieder Thema. Leute reagieren darauf und bilden sich eine Meinung, die sie auch öffentlich kundtun. In beiden Fällen geht es um eine öffentliche Demütigung. Die Absicht ist, ein Zeichen zu setzen. Bei Oliver Pocher würde ich sogar sagen, dass es eine Art «Happy slapping» war – das wird gerade unter Jugendlichen oft gemacht; sie greifen jemanden an, schlagen ihn und filmen die Tat. Durch die Veröffentlichung in den sozialen Medien wird der oder die Geschlagene weiter gedemütigt. Ich finde es gut, dass das thematisiert wird, denn Ohrfeigen haben im Alltag die Tendenz, bagatellisiert zu werden.

Will Smiths Ohrfeige können einige nachvollziehen, weil es aus Liebe passiert sein soll. Ist sie dann gerechtfertigt?