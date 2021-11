Besitzer (21) über feuerspuckenden Nissan GTR - «Ich habe immer einen Feuerlöscher dabei»

Der Nissan GTR war bei einem Autotuner-Treffen in Bad Säckingen (D) die Attraktion.

Seit einem Jahr ist der Nissan GTR im Besitz von M. * aus Zürich. Mit dem Auto fällt der 21-Jährige auf. So auch kürzlich bei einem Autotuner-Treffen in Bad Säckingen (D). Der flammenspuckende Auspuff des Nissan GTR war laut einem News-Scout die Attraktion. «Ich erhalte sehr viele positive Rückmeldungen», erzählt der stolze Besitzer gegenüber 20 Minuten. «Es gibt immer wieder Kinder, die ein Foto mit dem Fahrzeug machen wollen.»

Für das Tuning sei eine spezielle GTR Garage in Rickenbach zuständig gewesen. Die spezielle Folierung am Fahrzeug soll ein Andenken an den verstorbenen Paul Walker sein. «Rund sieben Monate war das Fahrzeug im Umbau», sagt M. A lleine die komplett von Hand gefertigte Auspuffanlage habe rund 5500 Franken gekostet.