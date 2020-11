Die Gewinner des Anerkennungspreises Quartierleben 2020 heissen Pfadi St. Michael, Pfadi St. Anton, Pfadi Seppel, Jungwacht-Blauring St. Anton, Kinder- und Jugendchor St. Anton-St. Michael und Blauring St. Johannes. Sie leisteten während des Lockdowns im Frühling hunderte Einsätze zugunsten älterer Bewohnerinnen und Bewohner in den Quartieren, lobte die Stadt am Montag in einer Mitteilung. Mit dem Anerkennungspreis, der mit 5000 Franken dotiert ist, würdigt die Stadt das wirkungsvolle Engagement zugunsten lebendiger Quartiere.